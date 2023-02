Benoot triomfeert na moeilijke periode: “Schitterend om zo te kunnen winnen”

Twee op twee voor Jumbo-Visma in het Vlaamse Openingsweekend. Zaterdag soleerde Dylan van Baarle op knappe wijze naar de zege in Omloop Het Nieuwsblad, vandaag was het de beurt aan Tiesj Benoot om Kuurne-Brussel-Kuurne te winnen. Voor de Belg is het niet zomaar een overwinning. “Het is schitterend om na een moeilijke periode zo te kunnen winnen”, vertelde Benoot in het flashinterview.

Benoot zat samen met zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck mee in een sterke kopgroep van in totaal vijf renners. De mannen van Jumbo-Visma hadden in de finale een numeriek overwicht en wisten dit ook perfect uit te spelen. Een demarrage van Benoot in de laatste kilometer bleek de juiste move. “In de laatste vijf kilometer demarreerden Nathan en ik om beurten, om de rest uit hun kot te lokken.”

“Tim Wellens en Matej Mohoric gokten allebei op de sprint. Wij zaten nog met twee man in de voorste groep en dat wil je dan ook uitspelen. Nathan ging op drie kilometer van de streep al eens zeer sterk aan en Mohoric had erg veel moeite om dat gat nog te dichten. Ik ging aan na de laatste bocht, op 800 meter van de finish, en wist een klein gaatje te slaan. Ik wist dat ik moest doorzetten. Als ze me dan nog terugpakken, kan Nathan namelijk nog de sprint winnen.”

Lees meer: Jumbo-Visma heerst ook in Kuurne-Brussel-Kuurne: Benoot wint, voor Van Hooydonck

Benoot werd echter niet meer teruggepakt en mocht dan ook het zegegebaar maken. Van Hooydonck maakte het feest voor Jumbo-Visma compleet door achter zijn ploegmaat naar de tweede plaats te sprinten. “Het is echt schitterend om zo te winnen. Ik wil deze zege opdragen aan mijn vriendin Fien, mijn dochter en mijn ouders. Zij waren er in Livigno bij na mijn ongeluk. Ik was de eerste weken na mijn val niet de meest aangename thuis. Zij hebben ook een belangrijke rol gespeeld tijdens mijn revalidatie.”

Na een lange revalidatie is Benoot echter weer helemaal terug. “Als je geen veelwinnaar bent, is het heel erg mooi om wel eens te winnen. Het is dan misschien geen WorldTour-koers, het is wel een mooie en grote eendagsklassieker. Ik heb van alle wedstrijden tot aan Luik-Bastenaken-Luik een groot doel gemaakt. Om dan nu al te winnen, na een afwezigheid van zeven maanden… Het is geweldig.”