Richard Plugge: “Eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen”

Jumbo-Visma domineerde in Omloop Het Nieuwsblad. Van start tot finish had het Nederlandse team de wedstrijd onder controle, met een indrukwekkende solo van Dylan van Baarle als orgelpunt. Algemeen directeur Richard Plugge was na afloop dan ook zeer tevreden met wat hij zag.

“Dit is natuurlijk fantastisch. Dat je op deze manier kunt beginnen. Zoals de Fransen plegen te zeggen: la premiere crepe sont pour les enfants (de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen). Dit zijn de volgende lichting pannenkoeken die er nu aankomen.”

“Op elk moment in de koers is door de mannen het plan precies uitgevoerd zoals we het besproken hadden. Het begon op de kasseien van de Lange Munten, waar we heel het peloton losten en met twintig man op kop kwamen. Dat was het eerste punt waar we iedereen al pijn deden.”

Voor Jumbo-Visma is het seizoen nu pas begonnen. “Voor alle mannen die hier rijden is dit de eerste koers van het jaar. Ze zijn allemaal net klaar met trainen. We zijn nu pas begonnen. Dit was onze eerste echte wedstrijd.”