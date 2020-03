De voorjaarsklassiekers in juni? “Dat dreigt zelfs voor Van der Poel te veel te worden” vrijdag 20 maart 2020 om 12:46

Mathieu van der Poel keek reikhalzend uit naar het wielerseizoen 2020. De renner van Alpecin-Fenix wilde na een succesvolle veldritcampagne schitteren in de voorjaarsklassiekers, om dan in de zomer de Olympische titel te veroveren in het mountainbiken. Het coronavirus gooit nu echter roet in het eten.

Van der Poel is nog altijd fanatiek aan het trainen, zo werkte hij afgelopen woensdag nog een trainingstocht van 220 kilometer af, maar de kopman van Alpecin-Fenix weet niet wanneer hij weer een rugnummer mag opspelden. De internationale wielerunie heeft namelijk besloten om alle wedstrijden tot 30 april te annuleren vanwege het coronavirus.

Verder is het de vraag of de Olympische Spelen in Tokio deze zomer wel doorgaan, aangezien veel sporters nu niet (optimaal) kunnen trainen en er nog meerdere kwalificatietoernooien moeten worden afgewerkt in aanloop naar het twee weken durende sportevenement. Als het aan het Spaans Olympisch Comité ligt, worden de Spelen uitgesteld.

Het IOC liet deze week echter weten dat de Spelen vooralsnog gewoon doorgaan. “Wie ben ik om vanuit een dorp in de Kempen dat tegen te spreken”, zo vertelt Philip Roodhooft, de algemeen manager van Alpecin-Fenix, in gesprek met Het Nieuwsblad. “Ik blijf hopen dat we dit jaar toch nog iets kunnen oogsten, maar ik ben bezorgder over de kalenderaanpassingen.”

Switchen tussen disciplines

Het probleem: de internationale wielerunie probeert de afgelaste voorjaarsklassiekers (waaronder de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix) een nieuwe plek te geven op de kalender, maar Mathieu van der Poel richt zich in de zomermaanden op het mountainbiken met het WK in Albstadt en de Olympische Spelen in Tokio.

“Er wordt geopperd om Roubaix en Vlaanderen in juni te laten rijden, maar dan zou Mathieu al volop naar de Spelen moeten toewerken. Hij kan makkelijk switchen tussen disciplines, maar dat dreigt zelfs voor hem te veel te worden”, aldus Roodhooft. “Ik zou liever zien dat ze de klassiekers verplaatsen naar oktober. Dat interfereert met de crosskalender, maar daar is wel een oplossing voor te verzinnen.”