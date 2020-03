Spaans Olympisch Comité pleit voor uitstellen Olympische Spelen vrijdag 20 maart 2020 om 09:29

Als het aan het Spaans Olympisch Comité ligt, worden de Olympische Spelen in het Japanse Tokio uitgesteld. “Onze atleten kunnen op dit moment niet meer trainen, dat zorgt voor een onevenwichtige situatie”, zo legt voorzitter Alejandro Blanco uit.

De Olympische Spelen worden gehouden van vrijdag 24 juli tot en met zondag 9 augustus, maar volgens Blanco is het voor Spaanse atleten onmogelijk om zich optimaal voor te bereiden op het evenement. Spanje is namelijk zwaar getroffen door het coronavirus, met meer dan 11.000 besmettingen. De Spaanse regering heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen.

Dit betekent onder meer dat buiten sporten ten strengste verboden is. Zo moeten wielrenners die worden aangehouden tijdens een training een boete van liefst drieduizend euro betalen. Wie toch besluit te sporten en daarbij letsel oploopt, moet in de eigen buidel tasten: sportverzekeringen dekken ten tijde van de noodtoestand namelijk geen enkele vorm van ongeval.

“Het allerbelangrijkste is dat onze atleten niet kunnen trainen. Dat kan voor een onevenwichtige situatie zorgen, als de Olympische Spelen toch zouden doorgaan. We willen uiteraard dat de Spelen worden georganiseerd, maar het moet wel voor iedereen veilig zijn. Op dit moment kunnen onze atleten niet met gelijke wapens strijden. Spanje is een belangrijk land in de wereld”, aldus Blanco.

IOC: “Er is geen ideale oplossing”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) denkt voorlopig nog niet aan het verplaatsen van de Spelen. “Het uitstellen van de Olympische Spelen zou voorbarig zijn”, zo vertelt IOC-voorzitter Thomas Bach in een interview met The New York Times. Het IOC kwam afgelopen woensdag nog met een statement. “We beseffen dat er geen ideale oplossing bestaat.”

“Dit is een uitzonderlijke situatie die uitzonderlijke oplossingen vereist. We zijn vastberaden om een oplossing te vinden en rekenen ook op de verantwoordelijkheidszin en het solidariteitsgevoel van de sporters.”