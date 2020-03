Mathieu van der Poel: “Ik lag op schema voor Vlaanderen en Roubaix” woensdag 18 maart 2020 om 20:00

Mathieu van der Poel lag op schema om te pieken in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat vertelde hij vanavond in een Facebook Live-gesprek met Sporza-journalist Ruben Van Gucht. “Ik denk dat we daarvoor wel op schema lagen. Maar dat zal nu niemand weten.”

Normaal gezien was Mathieu van der Poel over tweeënhalve week van start gegaan in de Ronde van Vlaanderen, om een week later Parijs-Roubaix te betwisten. Het coronavirus bepaalde echter anders en zette een streep door die wedstrijden. Het belet de Nederlander van Alpecin-Fenix niet om zijn kilometers te blijven maken. Vandaag nog zette hij er 220 bij op de teller, vertelde hij in een Facebook Live-gesprek met Sporza-journalist Ruben Van Gucht.

Nadat hij zijn crossseizoen beëindigde met zijn derde wereldtitel bij de elite, ging hij tweeënhalve week later van start in de Volta ao Algarve. Daar maakte hij een goede indruk, al wist hij er niet te winnen. Vervolgens moest hij door griep en hoge koorts dan Omloop Het Nieuwsblad aan zich voorbij laten gaan. “Een gewone griep, er was geen coronavirus geconstateerd gelukkig”, liet de renner weten vanavond.

Conditie

Waar zijn conditie op dit moment staat, werd Van der Poel gevraagd. “We hebben veel cijfers van de training natuurlijk, maar een echte indicatie heb je pas in koers. Ik had wel redelijk had gewerkt in Spanje, dat was ook wel nodig na mijn ziekte na de Algarve. Ik had wel de indruk dat ik goed op weg was om toch vooral naar het tweeluik Vlaanderen-Roubaix te pieken. De rest was mogelijk te vroeg gekomen. Maar ik denk dat we op schema lagen. Maar dat zal nu niemand weten.”

Van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix hoopt hij dat ze op een later moment toch nog verreden worden. “En dan misschien nog wat Waalse klassiekers om toch elk type renner een beetje aan bod te laten komen”, voegt Van der Poel er collegiaal aan toe. “Ik denk dat iedereen wel een beetje zijn eigen klassiekers heeft. Het moet haalbaar zijn, maar ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. Maar laat ons hopen dat het lukt.”

Van der Poel reageerde ook nog op uitspraken van zijn vader Adrie, die stelde dat Mathieu op den duur ook zich kan mengen in het WK tijdrijden. “Ik heb het nu druk genoeg, dus ik denk niet dat ik het tijdrijden er nu bij moet pakken. In de toekomst kan dat wel. Ik reed vooral in de Tour of Britain een heel goede tijdrit, maar dat is zeker nog niet te vergelijken met wereldniveau. Ik denk dat ik de wattages heb, maar als je niet bij de besten zit qua aerodynamica, wordt het al heel moeilijk.”