‘De Gendt, Wallays en Van der Sande hadden in februari al akkoord met Lotto Soudal’

dinsdag 30 juni 2020

“Tot 1 augustus zit alles op slot”, vertelde teammanager John Lelangue ons een paar weken geleden over mogelijke contractverlengingen en eventuele inkomende transfers bij Lotto Soudal. Volgens Thomas De Gendt komt het wel in orde. “Jelle Wallays, Tosh Van Der Sande en ik hadden al een principeakkoord, maar dat werd on hold gezet door de raad van bestuur. De coronacrisis deed het vervolgens op de lange baan belanden.”

Jelle Wallays heeft het toch over een onbehaaglijk gevoel. “Blijkbaar hebben ze me niet echt nodig bij Lotto Soudal”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Die onderschatting is er altijd al een beetje geweest. Ik heb er mee leren leven. Maar ze weten onderhand toch wat ze aan me hebben? Ik ben geen veelwinnaar, maar zorg toch elk jaar voor minstens één mooi succes. En ik schik me in elke rol die me wordt toebedeeld. Wat moet of kan ik nog meer bewijzen?”

Caleb Ewan, Roger Kluge en Jasper De Buyst tekenden in december al bij. “Waarom kon dat ook niet voor ons?”, vraagt Wallays zich af. “Ik polste een eerste keer na mijn zege in Parijs-Tours 2019. En opnieuw in februari, dit jaar. Telkens zonder gevolg. Het zou leuk zijn mocht ik kunnen verlengen en ik ben bereid om te wachten op een concreet voorstel, maar ik heb ook al gesproken met andere ploegen. Er is voldoende interesse.” Zo kon het jonge talent Stan Dewulf onlangs bij AG2R tekenen. Dewulf koos snel voor zekerheid. Als het te lang talmt, dreigt de Belgische WorldTourploeg nog krachten te verliezen…

Technische werkloosheid

De Gendt begrijpt Wallays’ ergernis, maar brengt een nuance aan. «In februari hadden Jelle, Tosh (Van Der Sande, red.) en ik een principeakkoord. Dat werd toen voorgelegd aan de raad van bestuur, maar die zette het on hold. De coronacrisis deed het vervolgens helemaal op de lange baan belanden. Enkel de definitieve ‘ja’ ontbrak. Jullie zijn prioriteiten, werd toen verteld. Ik kan me niet inbeelden dat dat nu plots anders is. Alleen zou het in deze fase, waarin bijvoorbeeld bij co-sponsor Soudal de helft van het personeel nog steeds op technische werkloosheid staat en ook alle directieleden loon inleverden, zeer fout overkomen mocht de ploeg vlijtig contracten verlengen.”

De Gendt zegt dat hij geduld heeft. “Omdat het wel goed komt. Ik verwacht dat John de gesprekken in de loop van juli zal heropstarten. Áls er een ploeg komt aankloppen, zal ik luisteren. Maar zelf ga ik niet het halve peloton bellen. Hier zit ik goed. Ik mag mijn eigen koersen rijden en ik krijg carte blanche. Garanties die ik elders misschien niet heb. De zin om te veranderen is dus klein. Dit zou wel eens mijn laatste contract kunnen worden. Ik kan dat misschien ook bij een andere ploeg tekenen, puur voor het geld. Maar daar doe ik het niet voor.”