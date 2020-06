‘Stan Dewulf (22) wordt ploegmaat van Oliver Naesen bij AG2R’ woensdag 24 juni 2020 om 08:21

De jonge Stan Dewulf verhuist eind december van Lotto Soudal naar AG2R-La Mondiale. Dewulf wordt gezien als een talent voor de kasseiklassiekers. Bij AG2R zal hij in dat werk kopman Oliver Naesen bijstaan.

De 22-jarige West-Vlaming werd vorig jaar prof bij Lotto Soudal, nadat hij in 2018 onder anderen de beloftenversie van Parijs-Roubaix op zijn naam schreef. Ook als neoprof liet hij al enkele flitsen zien. In de eerste maanden van dit jaar kwam Dewulf nog niet in actie door aanhoudende knieproblemen. Volgens Het Nieuwsblad verhuist hij na dit seizoen naar AG2R-La Mondiale.

Bij het Franse WorldTourteam zal hij in eerste instantie kopman Oliver Naesen bijstaan in de klassiekers. Bij het verlengen van zijn contract werd Naesen versterking beloofd en daarbij stond Stan Dewulf bovenaan het lijstje kanshebbers. Dat John Lelangue, CEO van zijn huidige ploeg Lotto Soudal, geen contracten verlengt voor augustus, heeft het vertrek ongetwijfeld niet vertraagd.