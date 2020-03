De Gendt: “Hou er rekening mee dat dit de laatste koersdagen van het jaar zijn” woensdag 11 maart 2020 om 11:55

De wielerwereld is in de ban van het coronavirus, nu verschillende wedstrijden zijn geannuleerd en het risico op nog meer afgelastingen daar is. Thomas De Gendt is bijzonder pessimistisch in een interview met Het Laatste Nieuws. “Ik hou er echt rekening mee dat we bezig zijn aan de laatste koersdagen van het jaar.”

De renner van Lotto Soudal wil vandaag vlammen in de individuele tijdrit van Parijs-Nice, maar het is maar de vraag of de wedstrijd zondag finisht in Nice. Volgens Jasper Stuyven verwacht negentig procent van het peloton dat de Franse rittenkoers vroegtijdig zal worden stilgelegd. “Ik hou er rekening mee dat het na de tijdrit gedaan is”, aldus De Gendt.

“De komende dagen trekken we naar het zuiden. Het weer is daar beter, waardoor mensen makkelijker naar buiten gaan. Het zou kunnen dat de organisatie zegt: we stoppen ermee. Misschien halen we nog de vijfde etappe, maar meer ook niet”, zo vertelt de rasaanvaller, die zelfs vreest voor het volledige wielerseizoen.

“Voor de start van Parijs-Nice werden er grappen gemaakt dat dit wellicht de laatste koersdagen van het jaar zijn, maar ik hou er nu echt rekening mee.” De Gendt zal deze maand ook nog aan de start staan van de Ronde van Catalonië, als de zevendaagse rittenkoers tenminste doorgaat.

De Spaanse regering heeft namelijk besloten om alle sportwedstrijden tot 5 april achter gesloten deuren te houden. “In Spanje zijn ze normaal wat lakser, maar het kan bij een verdere uitbreiding van het virus best zijn dat alle sportactiviteiten worden verboden.”