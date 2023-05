De 2019-versie van Laurens De Plus lijkt vlak voor Giro terug: “Al eventjes goed op niveau”

Interview

“Ik moest mij echt concentreren toen De Pluski op kop reed. Hij is echt een sterke jongen weer. 2019… He is back!“, jubelde Geraint Thomas na de openingsrit van de Tour of the Alps. Opnieuw liet Laurens De Plus zien dat hij steeds meer in topvorm geraakt. Vlak voor de Giro d’Italia een goed teken voor de Belgische klimmer. “Ik doe gewoon mijn best”, blijft hij bescheiden.

“Het klopt dat ik goede benen heb de laatste tijd”, zegt Laurens De Plus er zelf over in gesprek met WielerFlits. Net onder de radar zet hij, vaak in dienst van zijn kopmannen bij INEOS Grenadiers, goede uitslagen neer. Zo was hij 21e in de Ronde van Valencia, 31e in de Algarve en 25e in Strade Bianche. Daar voegde hij onlangs een sterke 19e plaats in de Tour of the Alps aan toe. “Maar ik ben al eventjes goed op niveau en het is een gevolg van de goede trainingskampen en de wedstrijden die ik gereden heb, ook vorig jaar.”

‘Mijn rol geeft mij motivatie’

Met zijn verwijzing naar 2019 doelde Thomas op de Tour de France die De Plus dat jaar reed in dienst van Jumbo-Visma en Steven Kruijswijk. Mede door die prestatie verdiende hij een contract bij INEOS Grenadiers, waar hij in 2021 debuteerde. In Britse dienst wilde het vanwege meerdere fysieke ongemakken nog niet echt lukken. Vorig jaar leek hij de Vuelta te rijden, maar die ronde miste hij omdat er twijfel was over zijn vorm nadat hij aangereden was op training.

“Ik heb altijd vertrouwen gehad van de ploeg en er zelf niet aan getwijfeld”, vertelt de Ninovieter. “Ik ben altijd hard blijven doorwerken. Een carrière gaat nu eenmaal niet altijd in een stijgende lijn, dus dan hoort dat er ook soms bij.”

Niet alleen Geraint Thomas spreekt zijn waardering uit voor de prestaties van De Plus, ook Tao Geoghegan Hart, eindwinnaar van de Tour of the Alps, was lovend over hem. Die woorden doen hem goed. “Het is een zeer fijne ploeg om in te zitten en om voor te werken. Er zitten renners met allemaal grote palmaressen in de bus, dus het is plezant om te blijven strijden. In het vervolg ook in de Giro”, kijkt hij vooruit.

Met – naast Thomas en Hart – ook nog Pavel Sivakov en Thymen Arensman in de selectie, wordt de rol van De Plus duidelijk in de Ronde van Italië. Hij is er helper. “Ik moet doen zoals ik bezig ben. Mijn ding doen in de bergen en dan zien we wel”, vertelt hij. Het is bovendien een rol waar De Plus van geniet. “Zeker en vast. Het is leuk als je hoort dat er nog een kleine groep in je wiel zit. Dat geeft wel motivatie.”

‘Mijn kans gegrepen’

De Tour of the Alps was richting de Giro een belangrijke test voor INEOS Grenadiers. Met de eindzege van Hart en een top-10-plek van Sivakov was het een geslaagde test. “Maar het is niet dat onze piek hier ligt”, vertelde De Plus nog aan Sporza. “En ik heb mijn kans gegrepen, denk ik.”

“De ploeg is altijd de sterkte geweest van INEOS en die sterkte moeten we gebruiken. We hebben meerdere pionnen om uit te spelen en ik heb alle vertrouwen in die mannen. De laatste week is moordend en in die tijdrit (de klimtijdrit op de voorlaatste dag, red.) zal er met minuten gegooid worden.”

Tao Geoghegan Hart: “Laurens heeft een grote motor en een groot hart”

“Ik was totaal niet verrast door Laurens”, vertelde Tao Geoghegan Hart over het niveau dat Laurens De Plus haalde in de Tour of the Alps. “Al meer dan een jaar maakt hij een sterke progressie, dat doet hij op een heel goede manier. Hij is sterk, maar kende een heel lastig eerste jaar bij onze ploeg.” “Hij was lange tijd ziek. Het was voor hem moeilijk om daar echt van terug te komen, want dit is een heel taaie sport. Het is heel makkelijk om vanuit huis op de bank te vragen waar iemand is… Maar niemand is een machine”, aldus Hart. “Ik ben super trots op Laurens, hij heeft een grote motor en een groot hart. Ik houd van koersen met hem. Hij was goud waard bij mijn zege in Valencia en hij hielp mij naar het podium in Tirreno-Adriatico. Hij is een van de beste gasten ter wereld om in je team te hebben. Hij geeft altijd meer dan 100%, en dan maakt het niet uit hoe hij zich voelt. Dat is speciaal in deze sport. Het is geweldig om hem zo te zien.”