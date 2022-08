Laurens De Plus aangereden op training: “Wees voorzichtig met zwakke weggebruiker”

Laurens De Plus is aangereden op training. De Belgische renner van INEOS Grenadiers heeft op social media laten weten dat hij er niet al te veel aan heeft overgehouden. “Wees alstublieft voorzichtig met de zwakke weggebruiker.”

“Bedankt aan de bestuurder om mij van achteren aan te rijden. Gelukkig met betere afloop dan mijn collega’s de afgelopen week. Wees alstublieft voorzichtig met de zwakke weggebruiker”, laat De Plus weten via Twitter. De Belg plaatste er ook een foto bij waarop schaafwonden aan zijn arm en been te zien zijn. Ook zijn fiets heeft schade.

In het verleden is de 26-jarige coureur als eens aangereden. Vier jaar geleden was De Plus samen met Petr Vakoc aan het trainen in Zuid-Afrika, toen ze werden aangereden door een vrachtwagen. Gebroken bekken, een gekneusde long en gekneusde nieren waren toen het zware verdict voor De Plus. Vakoc was er nog erger aan toe met meerdere gebroken rugwervels.

Het is afgelopen tijd jammer genoeg vaak voorgekomen dat een wielrenner wordt aangereden op training. Zo klapte Tiesj Benoot in Italië vol op een auto, waaraan hij een kleine breuk in de nek en een hersenschudding overhield.

Bedankt aan de bestuurder om mij langs achter aan te rijden. Gelukkig met betere afloop dan mijn collega’s de afgelopen week. Wees aub voorzichtig met de zwakke weggebruiker #safetyfirst pic.twitter.com/a5d6hSB36R — Laurens De Plus (@LaurensDePlus) August 11, 2022