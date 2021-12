Laurens De Plus hersteld van ‘virale vermoeidheid’. “Lange rustperiode was broodnodig”

Interview

Laurens De Plus is weer renner! Na maanden in anonimiteit sprak de 26-jarige Oost-Vlaming vandaag de Belgische media toe. De klimmer van INEOS Grenadiers hoopt op termijn weer zijn oude niveau te halen, maar doet voorlopig geen concrete uitspraken over zijn verwachtingen, laat staan resultaten. “Laat me maar groeien in de luwte”, vertelt hij. “Ik blijf graag low profile.”

Nadat hij in 2020 werd afgeremd door de coronapandemie enerzijds en een hardnekkige heupblessure anderzijds, begon Laurens De Plus vol goede moed aan 2021. Hij reed een voortreffelijke Parijs-Nice, maar in de Ronde van het Baskenland liep het toch weer fout. Het was even zoeken naar de oorzaak, maar uiteindelijk bleek ‘virale vermoeidheid’ de boosdoener. De Plus trok er de stekker uit. En dat deed hij nogal letterlijk, geeft hij toe.

“Eerlijk? Ik wilde gerust gelaten worden”, bevestigt hij. “Berichtjes van collega-renners? Ik kreeg ze wel, maar ik beantwoordde ze niet. Een beetje egoïstisch op dat moment, maar een goede vriend begrijpt dat wel. Ik had die rust broodnodig. En wat nestwarmte. Zo ging ik opnieuw bij mijn ouders inwonen. Zij en mijn broer gaven me rust én energie. En om de paar dagen had ik contact met de ploegleiding van INEOS. Geweldig hoe ik daar werd en nog steeds word gesteund.”

DNA

De Plus kan niet genoeg benadrukken hoe hij het naar zijn zin heeft bij het Britse topteam. “Geen team ter wereld zorgt zo goed voor haar renners als Team INEOS. Onze gezondheid en welzijn primeert. ‘Dat zit in ons DNA’, zei Dave (Brailsford, red) me ooit. Intussen weet ik dat dat honderd procent klopt. Nooit hebben ze enige druk op me uitgeoefend, nooit hebben ze me met de vinger gewezen. Je zou dat misschien niet verwachten van een topteam, maar het is gewoon zo.”

Sinds dit najaar ziet De Plus weer licht aan het eind van de tunnel. “Op 1 september haalde ik de fiets weer van stal en begon ik terug op te bouwen. Fysiologisch ben ik weer in orde. Mijn capaciteiten zijn niet weg. Daar heb ik trouwens nooit aan getwijfeld. Momenteel ben ik op Mallorca op stage met de ploeg. Het doet goed weer onder de mensen te zijn. Om weer te kunnen afzien.”

“Eergisteren maalden we samen 200 kilometer af”, vertelt hij enthousiast. “Met een kilootje te veel nog, maar dat geeft niet. Ik heb vroeger genoeg in mijn reserves getast. Ik doe het nu stap per stap. Te snel weer goed willen worden, is één van de grootste valkuilen.”

Low profile

Dat hij nog ambities heeft, steekt hij niet onder stoelen of banken. Maar over concrete plannen en doelen moet je bij Laurens De Plus vandaag niet zijn. “De weg voor de komende jaren is uitgestippeld, maar die ga ik hier niet uit de doeken doen. Ik hoop dat jullie daar begrip voor willen opbrengen. Ik weet overigens nog niet waar ik opnieuw in competitie kom. Dat gaan we last minute beslissen. Maar ik mik in eerste instantie op kleinere rittenkoersen. Geen wedstrijden genre Parijs-Nice. Dat is voor later.”

“Me weer amuseren is het eerste doel. Pas richting de zomer zal ik wellicht weer grotere koersen gaan rijden. Wellicht ook een grote ronde. Maar ik wil de eerste maanden de nodige flexibiliteit aan de dag leggen. Uit schrik om te hervallen? Neen, niet echt. Eerder omdat ik me low profile wil opstellen. Zo was ik in het verleden ook op mijn best. Hoe minder druk, hoe beter ik functioneer. Ik heb geen zin om mezelf voorbij te hollen.”