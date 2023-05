Geraint Thomas: “Ik ben niet bang voor Roglic en Evenepoel in de Giro”

Interview

Geraint Thomas heeft in de eerste maanden van dit seizoen alles in het werk gesteld om in de Giro d’Italia op topniveau te zijn. Topresultaten zaten er tot nu toe nog niet in voor de Welshman, die een van de kopmannen van INEOS Grenadiers is in Italië. “Er zijn zeker kansen om Primož Roglič en Remco Evenepoel te verslaan”, is hij hoopvol.

Dat de kopmannen van Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step voor een andere aanloop kiezen naar de Giro, doet Thomas niets. “Ik kijk niet echt naar wat anderen doen en welk programma zij rijden. Ik focus mij op hoe ik in de beste vorm aan de start kan staan, en wij denken dat de route via de Tour of the Alps de beste was”, vertelt hij.

“Ik ben niet bang voor ze, maar ik weet wel dat zij zeker de twee sterkste renners gaan zijn”, is de Tourwinnaar van 2018 realistisch. “Zeker na wat ze dit jaar al hebben laten zien, en ook de afgelopen jaren. Ze zijn super sterk, maar we hebben wel een goede kans om ze te verslaan.”

Vorig seizoen reed Thomas in de schaduw van het titanenduel tussen Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard naar een derde plaats in de Tour de France. Verwacht hij dat de Giro op eenzelfde scenario uitdraait, waarin hij toekijkt hoe twee toppers elkaar bestrijden? “Dat weet ik niet. We gaan wel zien hoe het uitdraait. Het peloton is tegenwoordig zo sterk, dat er veel meer jongens zijn die een rol kunnen gaan spelen. Dat moeten we gaan zien.”

Met horten en stoten

Met een 88e plaats in de Tour Down Under en een 45e plaats in de Ronde van Catalonië maakte Geraint Thomas nog niet bepaald indruk in 2023. “De eerste maanden van het jaar gingen wat met horten en stoten, wat betreft het trainen. Dat kwam door wat gezondheidsproblemen. Maar het gaat goed nu en ik heb hard gewerkt. Ik heb met plezier getraind en mezelf tot het uiterste gedreven”, vertelt hij over zijn voorbereiding.

Dat goede resultaten uitbleven in de eerste maanden van het jaar, baarde Thomas geen zorgen. “Nee, niet echt. Het is natuurlijk niet ideaal, maar ik ken mezelf best goed nu, na 17 jaar als profwielrenner. Je moet mentaal sterk blijven, je eigen ding blijven doen en controle hebben over de dingen waar je controle over kán hebben. Je moet je geen zorgen maken over iets waar je geen controle over hebt.”

De laatste wedstrijdprikkel haalde Thomas in de Tour of the Alps. Na drie weken op hoogte in de Sierra Nevada volgde een vijftiende plaats in het eindklassement, in een helpende rol voor Tao Geoghegan Hart (die de rittenkoers won, red.) en Pavel Sivakov. De Welshman kon zich vinden in die rol, vooral omdat hij de Tour of the Alps gebruikte als voorbereidingskoers op de Giro.

“Mijn vorm is al een stuk beter geworden”, zo vertelde hij. “Die vorm is nog niet echt 100%, maar dat hoeft ook niet slecht te zijn. Vooral als je kijkt naar de Giro, waar het zwaartepunt ligt in de laatste week. Dat gaat hoe dan ook heel zwaar worden.”

Hart: “Geraint kan toewerken naar één specifiek doel” “Geraint heeft geen geweldige start van het seizoen gehad, maar hij heeft in de Tour of the Alps laten zien hoe goed hij nu al rijdt. Hij is echt aan het bouwen richting zijn hoofddoel”, vertelt Tao Geoghegan Hart over zijn ploegmaat en medekopman in de Giro. “Het belangrijkste voor Geraint is dat hij altijd één specifiek doel heeft, en ik heb nog nooit meegemaakt dat hij dat doel niet behaalde of er niet stond”, legt hij uit. “Ik denk echt dat hij op de goede weg is. Het niveau lag super hoog in de Tour of the Alps en ik kijk ernaar uit om straks drie weken met hem te gaan koersen.”

