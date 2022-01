David van der Poel over NK veldrijden: “Voor zijn val had ik Van Kessel getipt”

Interview

Na zes opeenvolgende titels voor Mathieu van der Poel, krijgt het rood-wit-blauw na het NK veldrijden van komende zondag in Rucphen een nieuwe eigenaar. Normaal gezien stond het podium redelijk vast: Lars van der Haar is de topfavoriet, Corné van Kessel de uitdager. David van der Poel mikt op de laatste podiumkans. “Maar ik ben wel reëel: door het meedoen van de beloften is die kans een stuk kleiner”, vertelt hij aan WielerFlits.

De oudste Van der Poel-telg heeft de laatste winters steevast te kampen met rugproblemen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: “De rugblessure van Mathieu is totaal niet te vergelijken”, legt hij uit. “Bij hem gaat het om een zwelling van een tussenwervelschijf, bij mij is het puur spierspanning. Bij veel draaien en optrekken raken mijn spieren overbelast. Maar mijn gevoel is wel ietsje beter de laatste weken. De steken die mij ervan weerhielden om wedstrijden op 100% uit te rijden, dat is wel een stuk minder. Maar het algemene gevoel in mijn rug is eigenlijk nog steeds niet goed. Ik ondervind er dagelijks last van”, zegt DVDP.

De 29-jarige crosser van Alpecin-Fenix reed dit seizoen tot op heden 28 crossen. Naar eigen zeggen heeft hij er in slechts twee zo goed als geen last van gehad. “In andere crossen moest ik na twintig tot dertig minuten stoppen met trappen. Dat is natuurlijk wat veel gezegd, maar daar komt het wel op neer. Ik moet dan op een trainingstempo terugvallen.” Twee keer hoefde dat dus niet: in de Wereldbekers van Tábor én Rucphen. Laat op dat laatste rondje komende zondag nu het NK plaatsvinden. “Daar kon ik de cross rijden die ik wilde. De uitslagen zeggen dat misschien niet, maar dat waren mijn betere wedstrijden.”

David van der Poel stond op het NK drie keer op het podium. Hij werd tweede in 2015 en derde in 2016 en 2018. “Met hoe ik bezig ben dit seizoen, heb ik geen hoge verwachtingen”, maakt hij zichzelf geen illusies. “Wel heel spijtig, want als ik in goeden doen ben is dit een parcours én een situatie (doelt hij op het ontbreken van broertje Mathieu, red.) die mij zeker kansen zouden bieden. Het rondje ligt me; het is niet altijd even makkelijk om hier iemand uit het wiel te rijden. Dat opent perspectieven. Maar op dit moment moet ik realistisch zijn: het zou raar zijn als ik nu vol voor het podium of op de zege mik”, laat hij optekenen.

Elite samen met beloften: “Snap het, maar ben er geen fan van”

Voor die podiumplek is er ook concurrentie van de beloften. Zij rijden zondag in dezelfde cross als de elite, maar krijgen wel hun eigen kampioen. “Ik vind dat een beetje koersvervalsing naar de beloften toe”, wuift hij het nadeel ten opzichte van zijn eigen medaillekansen weg. “Pim Ronhaar, Ryan Kamp en toch ook Mees Hendrikx, rijden nu allemaal op eenzelfde redelijk niveau. Dat kan een tactisch mooie cross opleveren, maar je hebt nu een wedstrijd in een wedstrijd. Nu kan een belofte met een goede start wellicht meeliften bij een goede prof en zo afstand nemen. Dat vind ik een beetje spijtig.”

Hij verwacht dat in de top-6 zomaar drie of vier beloften kunnen meedraaien, zondag. “In het begin zal dat nog geen factor zijn, maar op een gegeven moment zullen jongens toch denken: ‘Oei, ik ben hier niet alleen aan het rijden om zo kort mogelijk in koers te eindigen. Ik kan me ook tot kampioen bij de beloften kronen’. Dat kan van invloed zijn op de wedstrijd van de profs. Maar anderzijds zal het niveau van het NK wel stijgen door de beloften samen te laten rijden met de profs. En ja, het doet mijn kansen op een medaille slinken. Ronhaar, Kamp en Hendrikx halen op dit moment een beter niveau dan ik. Ze zullen zich mengen.”

Van der Poel denkt echter niet dat een van die drie de wedstrijd wint en dus ook de titel bij de profs pakt. Met Lars van der Haar (knieproblemen), Corné van Kessel (nekklachten) en hijzelf (rugblessure) is het met recht een NK Sukkelaars. “Ik denk dat het bij Lars nog wel redelijk meevalt aan zijn uitslagen te zien”, lacht DVDP. “Hij is de topfavoriet. Voor zijn val in Baal, had ik echter Corné van Kessel durven zeggen. Maar dat is voor mij nu omgedraaid: Van der Haar heeft de goede benen én de juiste mindset weer teruggevonden. Of ikzelf durf te dromen van meer dan brons? In principe kan dat altijd. Maar in het allerbeste geval zou die derde plek voor mij al een klein mirakel zijn”, houdt Van der Poel de boot af.

Vrijdag hoorde David van der Poel overigens ook dat hij voor het eerst in tien jaar geen WK mag rijden.