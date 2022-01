David van der Poel kind van de rekening in Nederlandse WK-selectie: “Wist dat het moeilijk werd”

David van der Poel mist na tien opeenvolgende WK-deelnames aan het eind van deze maand het wereldkampioenschap veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. De 29-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix werd gepasseerd door bondscoach Gerben de Knegt, die omwille van financiële redenen slechts twee elite-mannen meeneemt: Lars van der Haar en Corné van Kessel.

Net als Van der Poel, moeten ook renners als Stan Godrie en Gosse van der Meer thuisblijven. De geblesseerden Mathieu van der Poel en Joris Nieuwenhuis moesten eerder al verstek geven. “Ik heb maandag telefoon gehad van Gerben”, vertelt DVDP aan WielerFlits over de boodschap van De Knegt eerder deze week. “Maar we hebben er doorheen het seizoen ook wel contact over gehad, waarbij hij me uitlegde dat de criteria opgelegd vanuit de KNWU door de hoge kosten strenger waren dan normaal.”

De oudste zoon van oud-wereldkampioen Adrie van der Poel – die het gehele seizoen al met rugklachten kampt – voelde zodoende de bui al een tijdje hangen. “Ik had ook wel in de gaten dat het een moeilijk verhaal werd, indien mijn prestaties niet een heel stuk beter zouden zijn. Het is natuurlijk erg moeilijk om voor het eerst een WK te missen bij de profs, maar realistisch gezien is het wel een normale beslissing en heb ik daar op dit moment weinig te zoeken. De gok is te groot om te hopen op een goede prestatie.”