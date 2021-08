David van der Poel koerst minder op de weg: “Wil er meteen staan in het veld”

David van der Poel zien we dit seizoen minder in actie op de weg. Hij maakt deel uit van de opleidingsploeg van Alpecin-Fenix en won vandaag de slotrit in de Ronde van Vlaams-Brabant, een nationale rittenkoers in België. “Het ProTeam heeft meer renners en daardoor rijd ik minder wedstrijden. Ik kan hierdoor wel specifiek trainen op mijn crossfiets”, vertelt Van der Poel.

Vorig jaar won de oudste van de Van der Poel-broers nog drie etappes in de Ronde van Vlaams-Brabant. “Mijn vorm is iets minder, maar het algehele niveau ligt hoger dan in 2020”, zegt hij tegen DirectVélo. David geeft aan dat hij het voordeel haalt uit het feit dat hij minder wegwedstrijden rijdt. Vorig jaar ging ik rechtstreeks van de weg naar het veldrijden en toen was mijn winter niet goed, behalve het einde van het seizoen.”

De ogen van Van der Poel staan nu al gericht op het veldrijden. “Ik denk dat ik de kwaliteiten heb om in elke cross tussen plek vijf en tien mee te doen”, legt hij uit. “Dat zal afhangen van de vorm van de dag en de concurrentie, want het verschil tussen die plaatsen is minimaal. Ik wil er meteen staan aan de start van het seizoen.”

Toch rijdt de 29-jarige crosser nog enkele wegwedstrijden. “De komende drie weken heb ik geen wedstrijden, dus ben ik nu al bezig met mijn veldritfiets. Daarna rijd ik de GP Marcel Kint (20 augustus, red.) en daarna wordt de Deutschland Tour (26-29 augustus, red.) mijn laatste test voor het crossseizoen”, aldus Van der Poel.