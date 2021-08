David van der Poel is de snelste in slotrit Ronde van Vlaams-Brabant

David van der Poel heeft een overwinning geboekt in de Ronde van Vlaams-Brabant. De Nederlander wist namens de opleidingsploeg van Alpecin-Fenix de vijfde en laatste etappe te winnen in de Belgische nationale rittenkoers.

De oudste van de twee Van der Poel-broers rekende na een etappe van 122 kilometer in Rilaar af met Vito Braet (Lotto Soudal U23) en Brent Clé (Stageco CT). Zij maakten onderdeel uit van een kopgroep die mocht strijden om de ritzege.

De leidende positie van Tomas Kopecky in het algemeen klassement kwam niet meer in gevaar. De Tsjech van Acrog-Tormans greep dankzij een dubbelslag in de tijdrit op de derde dag de macht en gaf de leiderstrui niet meer af. De andere etappes werden gewonnen door Thibau Nys (etappe 1, etappe 2) en Vito Braet (etappe 4).

What a sprint! David Van der Poel takes the win in the last stage of the Ronde van Vlaams Brabant #RVVB @AlpecinFenix @Davidvanderpoel pic.twitter.com/xbjWvOcWJf

— Tom Ink (@TDelencre) August 1, 2021