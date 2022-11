David van der Poel keert in Essen terug in het veldrijden

David van der Poel keert volgende week terug in het veldrijden. De 30-jarige crosser zal in de Exact Cross van Essen zijn eerste veldrit van dit seizoen rijden.

De oudste Van der Poel-telg zal deze winter een kort, intensief programma rijden. “Ik kies de wedstrijden uit die me meer liggen en waar een iets minder sterk startveld is, zeker in mijn eerste crossen”, vertelde hij eerder al over zijn crossambities in een uitgebreid interview in RIDE Magazine.

“Ik moet daarin slim zijn. De meest snelle crossen met veel draaien en keren, is het meest belastend voor mijn rug. Die zal ik overslaan. Hoe gek het ook klinkt: een zware moddercross voelt dan nog beter. De old skool-rondjes zonder te veel bochten, die heb ik het liefst. Maar ook de zandcrossen, omdat ik die zandtechniek echt in me heb. Koksijde, Mol, Zonhoven, die doe ik altijd heel graag en kan ik ook goed. Daar wil ik me laten zien.”

Mathieu van der Poel

Welke crossen David na zijn seizoensdebuut zal betwisten is nog niet helemaal duidelijk. Het aantal keer dat hij zijn jongere broer Mathieu van der Poel zal tegenkomen blijft voorlopig beperkt. David is momenteel afgezakt naar de 73e plek op de UCI Ranglijst en is daarmee niet automatisch geselecteerd voor de wereldbeker.

Alleen renners uit de top-50 kunnen automatisch rekenen op een plekje in de nationale selectie. De enige aanwijsplek die bondscoach Gerben de Knegt mag uitdelen gaat voorlopig naar Mathieu van der Poel of Joris Nieuwenhuis. Om die reden mist ook laatstgenoemde de wereldbeker van Antwerpen.

Einde carrière

Voor Van der Poel zal het waarschijnlijk zijn laatste veldritwinter worden als beroepscrosser. Het wereldkampioenschap in Hoogerheide, waar zijn familiewortels liggen ziet hij als mooi eindpunt. “Het wereldkampioenschap moet mijn laatste kunststukje zijn in de cross. Ik denk dat een WK – in ons eigen Hoogerheide, nota bene – een mooi moment is om mijn veldritcarrière af te sluiten.”

Meer over zijn beweegredenen om zijn crosscarrière af te sluiten en hoe zijn toekomst eruitziet, lees je in de nieuwe RIDE Magazine.

Wedstrijdprogramma David VAN DER POEL