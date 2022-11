Deze verhalen lees je in de nieuwe Winter-editie van RIDE

Vrijdag 25 november verschijnt er weer een nieuwe editie van RIDE, het wielerblad gemaakt door de redactie van WielerFlits. We hebben een magazine gemaakt waar je lekker voor gaat zitten tijdens de steeds langer wordende winteravonden. Want deze 172 pagina’s dikke editie staat weer boordevol verhalen waar wielerliefhebbers warm van worden.

Centraal in dit nummer staan twee renners uit de Lage Landen die zich in het najaar nadrukkelijk hebben gemanifesteerd. Remco Evenepoel heeft op zijn 22e aangetoond dat hij de allergrootste wedstrijden helemaal naar zijn hand kan zetten. In een 10 pagina’s tellende reportage zoeken we de hoogste toppen en de diepste dalen van deze groeibriljant op.

Thymen Arensman heeft laten zien dat er de komende jaren in het rondewerk serieus rekening met hem moet worden gehouden. We gingen bij hem op bezoek voor een uitgebreid interview over het uitstippelen van zijn eigen route naar de top en de keuze voor INEOS Grenadiers als nieuwe ploeg.

(klik op het plaatje voor een grotere versie)

Een andere renner die zich dit najaar liet opmerken is Jay Vine, de klimrevelatie van de voorbije Vuelta. We spreken met hem over zijn bijzondere weg naar de top. Iemand voor wie het belangrijkste gedeelte van zijn seizoen nu is aangebroken, is zijn ploeggenoot David van der Poel. De openhartige crosser doet in ons blad een verrassende uitspraak over zijn toekomst.

Met Lorena Wiebes staat ook de zegekoningin van het damespeloton centraal. We legden haar enkele prangende vragen voor. Dankzij de schitterende foto’s van Bram Berkien krijgen onze lezers een uniek kijkje achter de schermen tijdens het successeizoen van Team Jumbo-Visma. Met Johan van der Velde blikken we terug op zijn roemrijke Giro-periode. Bondscoach Adriaan Helmantel deelt interessante inzichten over het opleiden van een nieuwe generatie toppers.

In de nieuwe RIDE vind je verhalen over verschillende takken van de wielersport. Zo lees je hoe de profs denken over het eerste WK Gravel in het Italiaanse Veneto en neemt Jair Hoogland je mee in de wereld van de ultra-racers. Maico Voets introduceert ons in de wereld van e-racing. Een onderwerp waar we overigens dit nummer uitgebreid bij stilstaan met praktische artikelen vol tips over het gebruik van je fietstrainers, de beste apps om binnen te trainen een inzichten in de beste manier om te traineen. De columns van Robert Gesink, Thomas de Gendt en Richard Plugge geven in hun columns een inkijkje in de wereld van het profwielrennen.

Ook liefhebbers van materiaal kunnen hun hart ophalen. Naast de nodige inspiratie voor artikelen die tijdens de feestmaand niet op jouw verlanglijstje mogen ontbreken, lees je een reportage over het bezoek aan de fabriek van Trek in het Amerikaanse Waterloo en een portret van het iconische merk Selle San Marco. In eigen land gaan we op bezoek bij ERE Research en maken we kennis met een mooi bedrijf met een sterke visie.

De winter is ook een periode van vooruitkijken. Daarom lees je in de nieuwe RIDE over inspirerende bestemmingen als de geweldige uitzichten tijdens de beklimming van de Tre Cime di Lavaredo, de veelzijdigheid van de Costa Blanca, fietsen in de sneeuw in de Alpen en neemt Johny Hoogerland je mee door zijn nieuwe thuisbasis Karinthië. Ook dicht bij huis is er genoeg moois te vinden, zo merken we tijdens een verkenning van de Veluwe.

Her RIDE winternummer verschijnt de laatste week van november. Wanneer je hem nu bestelt, dan krijg je hem voor 25 november thuisgestuurd. Ideaal dus om cadeau te geven tijdens de feestdagen. Want met de nieuwe RIDE doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Neem nu een proefabonnement en ontvang 2x RIDE met 20% korting.