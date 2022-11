Joris Nieuwenhuis mogelijk niet geselecteerd door terugkeer Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel maakt binnenkort zijn entree in deze veldritwinter. Tijdens de Wereldbeker in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) zullen we de 27-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck waarschijnlijk voor het eerst in actie zien in de cross. En dat vormt een probleem voor Joris Nieuwenhuis. Waarom? Dat is een technisch verhaal. WielerFlits legt uit.

De Wereldbeker is anders dan alle andere klassementen. Ondanks dat de renners in het tenue van hun commerciële ploeg rijden, moet de bondscoach van een land voor de Wereldbekers zijn selectie samenstellen. Maar aan die selectie zitten criteria verbonden. Dit terwijl die criteria er voor de Superprestige- en X2O Trofee-wedstrijden niet zijn; daar kan een ploeg naar hartenlust crossers voor inschrijven. In die klassementen is er dan ook geen probleem voor de fulltime crosser van Baloise Trek Lions. Maar ook hier zitten gevolgen aan.

Dat zit hem namelijk per saldo in de UCI-punten die er te verdienen zijn in de verschillende klassementen. De Wereldbeker is daarin veruit de belangrijkste. Een zege in deze competitie levert een renner 200 UCI-punten op. Ter vergelijking: win je een Superprestige- of X2O-manche, dan krijg je slechts 80 UCI-punten bijgeschreven. Voor een nationale of Europese titel zijn dat 100 UCI-punten. Het missen van Wereldbekers kost je dus heel veel punten, die dezelfde crosser wél nodig heeft om in de cruciale top-50 van de UCI Ranking te komen.

Welke selectiecriteria zijn er voor de Wereldbeker?

In het beginsel mag een bondscoach voor iedere Wereldbeker-manche acht renners selecteren. Daarbij geldt dat renners die in de top-50 van de UCI Ranking staan, hoe dan ook bij dat achttal moeten zitten. Nu krijgt die ranglijst iedere dinsdag een update. De ranking die geldig is voor de inschrijving van de desbetreffende Wereldbeker, is die van de week vóór de week waarin de Wereldbeker plaatsvindt. Voor Hulst geldt dus de ranking van dinsdag 15 november. Voor Antwerpen een week later, is dat die van 22 november.

Ook aan wie een bondscoach mag selecteren, zijn regels verbonden. Dit is alleen het geval voor landen met zes of meer renners in de top-50 van de UCI Ranking. In de praktijk geldt dit enkel voor België (twintig) én Nederland (zeven). De regels schrijven voor dat een land met zes crossers in de top-50, die zes plus twee renners naar keuze mag selecteren. Bij zeven renners (in het geval van Nederland, dus) zijn dat zeven plus een. Ook in het geval van acht renners mag je een renner naar keuze daaraan toevoegen, tot maximaal twaalf. Dat zit zo:

Een land heeft

in de top-50… Een land móet selecteren… Een lang mag selecteren… Een land mag max. selecteren… 6 crossers de beste 6 geplaatsten 2 crossers naar keuze 8 crossers 7 crossers de beste 7 geplaatsten 1 crosser naar keuze 8 crossers 8 crossers de beste 8 geplaatsten 1 crosser naar keuze 9 crossers 9 crossers de beste 8 geplaatsten 2 crossers naar keuze 10 crossers 10 crossers de beste 8 geplaatsten 3 crossers naar keuze 11 crossers 11 crossers de beste 8 geplaatsten 4 crossers naar keuze 12 crossers

De gevolgen voor Nieuwenhuis door Van der Poel vanaf Hulst

Op de meest recente UCI Ranking van dinsdag 15 november, heeft Nederland zeven crossers in de top-50 staan: Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Corné van Kessel, Mees Hendrikx, Ryan Kamp, Stan Godrie en Luke Verburg. Op basis van deze ranking moet bondscoach Gerben de Knegt deze zeven crossers selecteren voor de Wereldbeker van Hulst, volgend weekend. Omdat er in Hulst geen aparte U23-wedstrijd is (Verburg en Ronhaar), vallen Gosse van der Meer, David van der Poel, Joris Nieuwenhuis én Mathieu van der Poel buiten de boot.

In Hulst is er overigens nog geen probleem voor Nieuwenhuis. Omdat Nederland het organiserende land van deze Wereldbeker is, mag bondscoach De Knegt vier extra eliterenners en twee extra beloften selecteren. Maximaal zal de Nederlandse selectie dan uit veertien mannen bestaan. De resultaten die deze renners in Hulst behalen, tellen pas voor de Wereldbeker-selectie van de manche in Dublin. Die vindt plaats op 11 december. In deze casus gaan we ervan uit dat Nederland ook op 22 november zeven top-50-renners heeft.

De Knegt mag in Antwerpen maar één aanwijsplek toepassen. Tegenover WielerFlits verklaart de bondscoach dat hij nooit om Mathieu van der Poel heen kan. Wanneer hij in een Wereldbeker wil starten en niet in de top-50 staat, krijgt MVDP altijd een aanwijsplek van de bondscoach. Dat kan niet alleen in Antwerpen een probleem zijn voor Nieuwenhuis, maar dus ook voor Dublin, Val di Sole en Gavere in december mits Van der Poel besluit om deze te rijden óf Luke Verburg (47ste) uit de top-50 van de rollende ranking zou vallen.

Nederlanders op de UCI Ranking van dinsdag 15 november 2022

Plaats Naam UCI-punten 4. Lars van der Haar 2413 14. Pim Ronhaar 985 18. Corné van Kessel 898 24. Mees Hendrikx 824 25. Ryan Kamp 820 36. Stan Godrie 445 47. Luke Verburg* 368 58. Gosse van der Meer 274 60 David van der Poel 262 72. Joris Nieuwenhuis 218 81. David Haverdings* 187 91. Mathieu van der Poel 160

* U23-renners, daarvoor zijn in januari drie aparte Wereldbekers

Uitzondering op de regel en startrijen

Dat laatste is sowieso het geval bij de Wereldbekers van Zonhoven, Benidorm en Besançon in januari. Tijdens die manches vindt er een aparte U23-cross plaats en die zal Verburg – die vierdejaars belofte is – dan moeten afwerken. Voor Pim Ronhaar geldt hetzelfde, ware het niet dat hij onlangs besloten heeft om per direct over te stappen van de beloften naar de elitecategorie. Het missen van de Wereldbekers is ook funest voor de ranking van Nieuwenhuis, net omdat er dus in die wedstrijden de meeste punten te verdienen zijn.

Ook voor een mogelijke startrij op het WK veldrijden in Hoogerheide begin februari, zijn Wereldbeker-punten van belang. De eerste acht renners in de Wereldbeker-stand in de week vóór het WK, starten op de eerste startrij. Daarna vullen de startrijen van acht zich op basis van de UCI Ranking. Het is dus ook hier van belang om zo hoog mogelijk in een van de twee rankings te staan. Daarvoor moet je zo veel mogelijk Wereldbekers rijden, zodat je zo veel mogelijk punten kunt verdienen. Nieuwenhuis en Van der Poel moeten aan de bak.

