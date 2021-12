David Haverdings wil Mathieu van der Poel achterna: “Drie disciplines op topniveau”

Interview

Geboren op 1 april 2004, veldrittalent in het dagelijks leven en nee, het is geen grap: David Haverdings won dit jaar bij de junioren op twee na al zijn wedstrijden. Allemaal op het hoogste niveau: de Superprestige-crossen in Gieten, Ruddervoorde en Merksplas, de veldritten van Zonhoven, Overijse en Koksijde en de Wereldbeker van Tábor. Hoog tijd voor WielerFlits om kennis te maken met de jongeling, die na een trainingsstage in Málaga dit weekend hervat in Boom.

Geboren in Meppel, verhuisd naar Ruinen en inmiddels inwoner van Zuidlaren. De 17-jarige Drent vindt zijn oorsprong op de BMX, waar hij als kind al stunts op deed. Op zijn twaalfde ging hij met zijn vader – Alwin Haverdings: zelf geen onverdienstelijk crosser, maar vanwege geloofsovertuigingen reed hij zondags geen wedstrijden – mee naar een veldrit. Het was liefde op het eerste gezicht, Haverdings was meteen verkocht. ’s Zomers pakte hij nog datzelfde jaar het wegwielrennen op, nadat hij zijn eerste crosses al had afgewerkt. Alsof dat nog niet genoeg is, deed de jongeling er op zijn vijftiende ook maar het mountainbiken bij.

Haverdings volgt een MBO-opleiding tot technisch engineer in de stad Groningen. “Dat is goed te combineren met de sport”, vertelt de mondige Drent aan de andere kant van de lijn. “Ik heb een goed rooster en de opleiding gaat me goed af, daar ben ik blij mee. Ik zit nu in mijn tweede jaar en bovendien train ik nog niet zo veel. Op dinsdag doe ik duurtrainingen, op woensdag een crosstraining en – afhankelijk van het weekend – ook op donderdag maak ik wat uren op de fiets. Meestal komt dat neer op zo’n tien uur per week. De crosstrainingen werk ik af in Norg, maar als het kan ga ik naar de nationale training in het Noord-Brabantse Alphen.”

Explosiviteit en techniek vanuit het BMX’en

De enige wedstrijden die Haverdings dit jaar niet wist te winnen, waren de Ethias Cross Bredene en het EK op de Col du VAM – nota bene in zijn eigen Drenthe. Als tweedejaars junior wint hij verder alles wat los en vaststaat. Voor de meeste liefhebbers komt dat uit het niets, maar dat is volgens de jongeling lariekoek. “Vorig jaar heb ik vanwege corona geen enkele cross gereden. Het jaar ervoor was ik nieuweling en toen heb ik heel het seizoen bijna iedere wedstrijd gewonnen, waaronder het NK. Het enige verschil is dat ik toen in België geen enkele van mijn veldritten kon winnen. Misschien dat mensen het daarom niet zien.”

In zijn laatste jaar als junior is Haverdings nu dus quasi-onklopbaar. “Ik weet het niet”, antwoordt hij oprecht op de vraag hoe dat kan. “In de corona-periode heb ik goed doorgetraind. Ook vorige winter. Al onze wedstrijden werden afgelast, maar er was nog een kleine kans dat het WK in Oostende zou doorgaan voor de junioren. Ik heb daar heel serieus naartoe gewerkt. Als het zou doorgaan, wilde ik er helemaal klaar voor zijn. Met wat jongens uit het noorden hebben we ieder weekend een trainingswedstrijd georganiseerd. Tibor Del Grosso en Joost Brinkman – beiden van mijn leeftijd – wonen hier ook om de hoek.”

Dat hij week in-week uit wint, komt volgens de jongeling zelf door verschillende factoren. “Ik ben redelijk explosief, dus ik mis niet zo vaak mijn start”, legt hij uit. “Op een technisch rondje behoor ik tot een van de beteren in mijn leeftijdscategorie, op dit moment. Ik dank dat vooral aan mijn achtergrond als BMX’er. Maar ook omdat we vroeger bij ons in de tuin altijd schansen aan het bouwen waren. Of op de camping in Frankrijk alle technische afdalingen doen tijdens de vakanties. Gewoon een beetje stunten. Een omloop op heel hoog vermogen ligt me normaal gesproken het minst, maar ik moet alles aankunnen.”

Wel is er één aspect dat volgens hem echt beter moet, al is dat ook meteen het kenmerk van een topper of kampioen. “Als ik in een verloren positie rondrijdt, dan ben ik snel afgeleid. Terwijl ik dan bij mijn taak moet blijven”, vindt hij. “Ik moet meer bezig zijn met de wedstrijd, meer mijn ding doen. Neem nu het EK als voorbeeld. Aaron Dockx bleek al snel de sterkste en daarna rijd ik alleen nog maar doelloos rondjes, voor mijn gevoel. Ik ben dan mijn focus kwijt. Zo heb ik op de VAM-berg de hele cross niet gewisseld. Achteraf gezien was dat wel nodig. Daar was ik al totaal niet meer mee bezig. Ik was echt verslagen en teleurgesteld.”

Mathieu van der Poel als idool en voorbeeld

De jonge Drent – die 1,77 meter lang is – heeft voor zichzelf een stip op de horizon gezet. In de toekomst wil hij graag zijn idool Mathieu van der Poel en Tom Pidcock achterna. “Ik denk dat het wel mogelijk moet zijn”, vertelt hij zonder graantje twijfel in zijn stem. “Het mountainbiken ging het laatste jaar al heel erg goed. Wel zal ik me dan meer moeten focussen op de weg, want daar kom ik tot op heden een stuk minder goed uit de verf. Maar op dit moment gaat het juist heel erg goed in de cross. Ik vind het vooral gaaf om het goed te doen in de veldritten die je op tv ziet, Koksijde, Zonhoven, Overijse vind ik mooi.”

Maar voor Haverdings telt er deze winter maar één cross. “Eigenlijk wel”, lacht hij. “Het WK in Fayetteville. Dat is waar ik dit hele seizoen op heb afgestemd. Het plan is natuurlijk om daar zo goed mogelijk aan de start te verschijnen”. Diegene die hem daarbij als trainer helpt, is opvallend. Dat is namelijk Bodi Del Grosso, de 20-jarige renner van ABLOC. “Met hem heb ik dagelijks contact en ook bondscoach Gerben de Knegt helpt me goed op weg. Natuurlijk is het een beetje gek dat ik trainingsschema’s van Bodi krijg, maar we hebben een goede klik. Zijn ervaringen en trainingen brengen mij voor nu verder. Op dit moment gaat dat perfect.”

Komend wegseizoen is Haverdings ook nog junior, vanaf volgende winter is hij in het veld belofte en daarna ook op de weg. Met de huidige gang van zaken kan hij dan meteen met de profs meedoen, omdat voor lang niet alle wedstrijden aparte U23-veldritten plaatsvinden. “Dat lijkt me gaaf”, steekt hij zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Maar ik moet nog wel een stap zetten om met hen mee te kunnen en ervoor te zorgen dat ze me niet uit koers rijden. Met een schuin oog kijk ik nu dan ook al naar de rondetijden, hoe zeer ik die moet verbeteren met het oog op volgend jaar. Ik zie daar niet tegenop, integendeel juist.”

Hij komt er ook meteen zijn grote voorbeeld tegen: Mathieu van der Poel. “Dat zou wel echt bizar zijn”, lacht Haverdings. “Zeker als je bedenkt hoe hard hij rijdt en dat hij dan je tegenstander is, dat is wel vet! Maar wat ik vooral aan hem – maar ook aan Wout van Aert en Pidcock – bewonder, is de combinatie die ze maken tussen de cross, de weg en de mountainbike. Zij kunnen écht pieken naar een kampioenschap, dat ze op hun aller-allerbest zijn op een WK. Dat is een van de moeilijkste dingen om onder de knie te krijgen. Dat lijkt me ook heel gaaf om dat te kunnen. Maar met de juiste begeleiding, moet dat zeker lukken.”

Wegploegen hoeven nog niet aan te kloppen

Over interesse heeft de jonge Drent in ieder geval niet te klagen. “Veel mensen willen een praatje maken nu het zo goed gaat”, vertelt Haverdings, nu nog renner van Parkhotel Valkenburg-ZZPR.nl. “Ik vind het belangrijk dat ik disciplines kan blijven combineren, met een grote focus op de cross. Ik wil graag uitgroeien tot prof in de sport waarin ik het beste ben. Als dat op de weg of op de mountainbike is en je krijgt een goede aanbieding, dan moet je dat tegenover je plezier zetten en gaan afwegen. Maar daar vind ik het nog veel te vroeg voor, al zou ik ooit top willen zijn in alledrie de disciplines. Maar eerst eens die wereldtitel veldrijden bij de junioren.”