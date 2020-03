David Dekker verzilvert hoogvorm ook in Dorpenomloop Rucphen zondag 8 maart 2020 om 16:45

David Dekker heeft de Dorpenomloop Rucphen gewonnen. De coureur van SEG Racing Academy won met overtuiging de massasprint in de eerste wedstrijd om de Holland Cup. Dekker hield een duo van Canyon-dhb p/b Soreen af: Brenton Jones en Matthew Bostock sprintten naar de plaatsen twee en drie.

De 201,4 kilometer lange koers werd lange tijd gemaakt door Peter Schulting. De coureur van VolkerWessels begon als eerste aan de drie korte, afsluitende lokale rondes rondom Rucphen. Hij had toen Arne de Groote (ACROG-Tormans), met wie hij lange tijd vooruit reed, al afgeschud. Voor Schulting was het een kansloze missie: op 45 kilometer van het einde werd hij bij de kraag gevat. Daarachter was het zeker geen eenvoudige wedstrijd. De ene na de andere coureur werd gelost uit het peloton.

In de finale reed een groepje van acht renners weg. Wim Wittenberg (De Jonge Renner), Yves Coolen, Luuc Bugter (beiden BEAT Cycling Club), Jordi Meeus (SEG Racing Academy), Steven Lampier (Ribble Weldtite), Mario Spengler (Lotto-Kern Haus), Jens Reynders (Hagens Berman Axeon) en Julien Van den Brande (Tarteletto-Isorex) kregen een mooi gaatje, maar ze zouden in de slotronde toch worden gegrepen.

Wat volgde was een nieuw spervuur van demarrages. Tim Bierkens was de laatste aanvaller van de dag. De IJsselstreek-renner weerde zich kranig na zijn aanval op iets meer dan elf kilometer van de finish, maar ook voor hem mocht het niet zo wezen. Hij werd in de voorlaatste kilometer gegrepen. Een massasprint was onafwendbaar. SEG Racing zette David Dekker perfect af en hij maakte in de sprint korte metten met de concurrentie.