Dark horse Søren Kragh Andersen stapt af in Ronde van Vlaanderen

Zoek niet verder naar Søren Kragh Andersen in de Ronde van Vlaanderen 2023. De 28-jarige Deen van Alpecin-Deceuninck bestempelde zichzelf afgelopen week in een interview nog als dark horse, maar die rol kan hij niet vervullen. Op meer dan 110 kilometer voor het einde moest hij noodgedwongen opgeven.

Kragh Andersen – die afgelopen week ook al niet fit was – moest in het eerste koersuur nog de meubelen redden voor kopman Mathieu van der Poel, die in een laatste waaier belandde.

Het regent overigens opgaves, met name door een massale valpartij die Filip Maciejuk veroorzaakte. Veel renners – waaronder Tim Wellens, die naar het ziekenhuis werd gebracht – moesten na die val opgeven. We noteren verder oud-winnaar Peter Sagan, Oier Lazkano en Ben Turner.

