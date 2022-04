Daan Hoole vervangt Simmons in Ronde van Vlaanderen-selectie bij Trek-Segafredo

Daan Hoole mag zich in zijn eerste voorjaar als prof opmaken voor de Ronde van Vlaanderen. De 22-jarige boomlange coureur uit het Nederlandse Zuidland is door Trek-Segafredo toegevoegd aan de selectie. Hij moet kopmannen Mads Pedersen en Jasper Stuyven bijstaan. Quinn Simmons moest donderdag nog verstek geven wegens de naweeën van ziekte uit Tirreno-Adriatico.

De andere namen op de voorlopige startlijst voor zondag zijn die van Markus Hoelgaard, Toms Skujiņš, Edward Theuns en Otto Vergaerde. Voor neoprof Hoole is een deelname aan Vlaanderens Mooiste een bevestiging van zijn ontwikkeling en sterke optredens in dienst van de ploeg. Hij reed eerder ook al Omloop Het Nieuwsblad, Le Samyn, Nokere Koerse, de Bredene Koksijde Classic, Brugge-De Panne, de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem en woensdag nog Dwars Door Vlaanderen.

“Als ik goed genoeg ben, rijd ik misschien de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix. Ik sta op die longlist”, vertelde hij ons eind februari. “Ik heb er wel vertrouwen in dat ik daarbij kan zijn, maar ik moet mezelf wel echt bewijzen. Dit is een ander niveau en ons klassiekerkern is groot. Maar ik denk dat ik een goede kans maak. Het liefst rijd ik Roubaix. Dat parcours ligt mij het beste. Vlak en kasseien. Er is geen betere wedstrijd voor mij.”