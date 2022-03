Quinn Simmons doet niet mee aan Ronde van Vlaanderen

Quinn Simmons zal zondag niet aan de start verschijnen van de Ronde van Vlaanderen, zo meldt Velonews. De jonge Amerikaan liet eerder deze week weten dat hij na Dwars door Vlaanderen de knoop zou doorhakken wat betreft zijn deelname aan Vlaanderens Mooiste. De 20-jarige Simmons werd ziek na Tirreno-Adriatico en worstelt momenteel met zijn vorm.

De nog altijd maar 20-jarige Simmons maakte indruk in de voorbije Tirreno-Adriatico: de Amerikaan ging na een zeer aanvallende ronde naar huis met de bergtrui. Na de Italiaanse rittenkoers werd de klassiekerspecialist echter ziek. In de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem deed Simmons nog wel zijn best om van waarde te zijn voor de ploeg, maar moest hij ook twee keer vroegtijdig in de remmen knijpen.

“We zullen na woensdag de knoop doorhakken of ik wel of niet moet rijden. Als ik tegen die tijd geen vooruitgang heb geboekt, heeft het geen zin”, vertelde Simmons eerder deze week. In Dwars door Vlaanderen volgde de ultieme test, maar ook in deze wedstrijd had de beloftevolle renner moeite om de toppers te volgen en noteerde hij opnieuw een DNF: Did not finish.

Simmons heeft dan ook besloten om te passen voor de Ronde van Vlaanderen, zo laat Trek-Segafredo weten aan Velonews. De klassiekerrenner wil zijn verdere voorjaar niet hypothekeren. “Het is nog drie weken tot Roubaix. Het heeft geen zin om te starten in De Ronde, om dan vervolgens na honderd kilometer af te stappen”, klonk het begin deze week.