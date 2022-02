Daan Hoole doet theorie-examen in Omloop Het Nieuwsblad: “Daarna Le Samyn voor eigen kans”

Daan Hoole heeft zijn debuut als wielerprof niet gemist. De Zuid-Hollander vierde dinsdag zijn 23ste verjaardag en baarde dit seizoen opzien op Mallorca en in de Algarve. Dit weekend rijdt hij Omloop Het Nieuwsblad, dinsdag plakt hij Le Samyn eraan vast. “Daarna rijd ik ook bijna alle klassiekers”, vertelt hij aan WielerFlits.

Klimmer Daan

De boomlange Hoole (1,98 meter lang) verbaasde in de jongste Ronde van de Toekomst vriend en vijand door bergop lang mee te gaan. Tijdens de Trofeo Serra de Tramuntana op Mallorca toonde hij opnieuw zijn klimmersbenen met een elfde plaats. “Op stage ging het bergop ook al heel goed”, vertelt de jongeling enthousiast. “Op Mallorca hadden we niet echt een kopman mee, dus die dag kon ik voor mijn eigen kans gaan. De jongens hielpen me zelfs, door mij steeds vooraan af te zetten op de beklimmingen. Toen we over de Puig Major en kon ik net aanhaken bij het tweede groepje. Daarvan kon ik het sprintje bergop winnen.”

Tim Wellens won de wedstrijd voor Alejandro Valverde en meer klinkende namen in de top-10. Hoole zelf legde in dat sprintje mannen als Ryan Gibbons en Vincenzo Albanese erop. “Daar keek ik eerlijk gezegd wel van op. De start was bij de finish, dus de laatste twee kilometer had ik goed verkend. Positioneren ging ook goed en van kop af aan ging ik aan op net iets minder dan tweehonderd meter voor de streep. Het verraste mij dat er niemand meer overheen kwam. Felix Gall was op vijf kilometer voor het einde weggereden uit ons groepje, die passeerde ik – net te laat, dat wel – op de streep. Anders rijd ik gewoon top-10.”

In de Volta ao Algarve kwam die top-10 er in de tijdrit wél. Over ruim 32 kilometer werd de Nederlander achtste op dik anderhalve minuut van Remco Evenepoel. “Ik begon daar met vertrouwen aan. Deze winter heb ik op de wielerbaan van Valencia veel aerodynamische testen gedaan en mijn positie op de fiets echt een stuk verbeterd. Die was al gelijk 17 watt sneller dan de positie die ik had. Ook de fiets is sneller, dat scheelt. Onderweg voelde ik dat het heel goed ging en al snel haalde ik twee starters voor mij in. Toen ik over de finish kwam hoorde ik dat ik bijna twee minuten sneller was dan Geraint Thomas. Hoe vet is dat?!”

Wat ook meespeelt volgens de Nederlander, is de tijdritfiets van Trek. Zo’n bolide had hij nog nooit tot zijn beschikking. “Veel beloften hadden al het beste materiaal. Asbjørn Hellemose vroeg me voor dit jaar wat mijn CDA was. Dat wist ik helemaal niet, terwijl de meeste junioren dat wel weten. Dus ook op dat vlak is er nog veel winst te boeken.”

Pedersen en Stuyven als leermeester

Naast het tijdrijden, gaat het klimmen hem dus ook steeds beter af. “Sinds de Tour de l’Avenir van afgelopen seizoen, heb ik een stuk meer vertrouwen bergop. Voorheen stuurde ik uit als ik dacht dat ik het moeilijk had. Sindsdien probeer ik er zo lang mogelijk bij te blijven, want ook anderen zien af. Dat lukt goed. Afgelopen winter ben ik ook echt weer gegroeid. Tijdens het trainingskamp deze winter deden we een wedstrijdje op de Col de Rates. Ik zat in de klassiekergroep en we moesten tegen de klimmersgroep. We kregen dertig tellen voorsprong en we moesten dan proberen om ervoor te blijven tot aan de top.”

“Uiteindelijk hielden we twintig seconden over, waarvan ikzelf de laatste acht minuten op kop gereden heb”, gaat Hoole verder. “Mads Pedersen en Markus Hoelgaard zaten toen in mijn wiel en zo zijn we naar de top gereden. Bauke Mollema was er weliswaar niet bij, maar Giulio Ciccone en Mattias Skjelmose zaten bijvoorbeeld wel in die klimmersgroep.”

Vooral van Pedersen en ook Jasper Stuyven, leert de Nederlander veel. “Jasper is echt heel professioneel met zijn sport bezig. Daar steek ik veel van op. Maar ook van Mads, die echt een goed koersinzicht heeft. Ook iemand Alex Kirsch probeert mij naast hen te helpen. Neem nu de eerste dag in de Volta ao Algarve, waar ik een late aanval probeerde om de sprinters te slim af te zijn. Dat mislukte. Toen kreeg ik daarna berichtjes hoe ik dat de volgende keer beter kon doen, dat ik me beter anders kan positioneren in zo’n situatie. Maar ook hoe ik het beste de dagen voor een koers kan aanpakken. Niet te veel met journalisten praten, bijvoorbeeld”, grapt Hoole.

Omloop, Le Samyn en Parijs-Roubaix?

Komende weekend wacht een eerste samenwerking met Stuyven in Omloop Het Nieuwsblad. “Ik kijk daar enorm naar uit! Dit zijn echt de wedstrijden waarbij ik vroeger heel de dag voor de tv zat. Het is supergaaf dat ik daar nu zelf kan rijden en dan ook zeker met de ploeg die wij hebben. We kunnen echt meedoen voor de overwinning. Jasper, Edward Theuns en Otto Vergaerde zijn donderdag pas teruggekeerd van hoogte, ze zaten op de Teide. Het is dus even afwachten hoe zij zich voelen in de koers, al blijft Jasper natuurlijk zonder twijfel de kopman.”

Hoole zelf wil als knecht zo ver mogelijk zien te komen. “Dat is het beste voor de kopmannen en ook voor mijn eigen ontwikkeling”, weet hij. “Mijn vorm is ook goed, maar ik vind het lastig om zelf iets te durven dromen. Er komen nu zo veel toppers bij in vergelijking met die voorbereidingswedstrijden. Ik denk wel dat ik ver kan komen. Daarbij moet het parcours van De Omloop me beter liggen. Maar ik kijk vooral naar komende dinsdag. In Le Samyn krijg ik kansen voor mezelf om een mooi resultaat te rijden. Ik ken die koers en heb de finale al eens gereden. Met deze vorm ga ik er met vertrouwen naar toe.”

Daarna rijdt Hoole ook Nokere Koerse, Bredene Koksijde Classic en Brugge-De Panne. “Voor daarna is het afwachten. Als ik goed genoeg ben, komen daar misschien de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix bij. Ik sta op die longlist. Ik heb er wel vertrouwen in dat ik daarbij kan zijn, maar ik moet mezelf wel echt bewijzen. Dit is een ander niveau en ons klassiekerkern is gewoon groot. Maar ik denk zeker dat ik een goede kans maak, absoluut. Het liefst Roubaix. Dat parcours ligt mij het beste. Vlak en kasseien. Er is geen betere wedstrijd voor mij”, denkt Hoole.

Vuelta mogelijk in het najaar

Na de klassiekers hervat de jongeling in mei met de Ronde van Noorwegen. “Daarna volgen de Ronde van Zwitserland, de Ronde van Polen en de Benelux Tour, met daarna de najaarsklassiekers in België. Binche-Chimay-Binche, Parijs-Bourges en Parijs-Tours, dat soort wedstrijden. Meteen een lang seizoen, maar wel met grote periodes met rust en training in april en daarna na de Nederlandse kampioenschappen. Ik ben heel blij met dit programma. Ik zou het niet erg vinden om bijvoorbeeld de Vuelta a España nog te rijden, met de start in Nederland. Als er blessures of iets zijn, is de kans dat ik daar ga rijden. Maar normaal niet.”

Toch ziet zijn Amerikaanse ploeg vooral brood in Hoole voor de Vlaamse klassiekers. “Dat programma zal ik de komende weken vooral afwerken. Daar ligt ook mijn toekomst, denk ik. In combinatie met tijdrijden en misschien later in het jaar nog wat bergop proberen in rittenkoersen. Geen klassementen hoor, begrijp me goed. Een beetje Dylan van Baarle lite? Ja, dat zou mooi zijn!”, lacht hij.

