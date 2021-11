Daan Hoeks maakt transfer naar Italië

Daan Hoeks komt volgend jaar uit op Continental-niveau. Dat is na een goed seizoen geen verrassing, maar de 21-jarige renner van Wielerploeg Groot-Amsterdam blijft niet in Nederland. Ondanks interesse van meerdere Nederlandse continentale teams, weet WielerFlits dat hij zijn ja-woord heeft gegeven aan een nieuwe Italiaanse ploeg. Die heet Colors for Peace/Mg.K Vis.

Mg.K Vis VPM gaat namelijk fuseren met het Britse Holdsworth-Zappi. Die ploeg rijdt weliswaar op een Britse licentie, maar de omkadering en de thuisbasis van het clubteam is Italiaans. Bij die formatie kunnen ambitieuze Britse talenten zich inkopen en in ruil daarvoor krijgen ze een zwaar en veelzijdig programma aangeboden.

In het verleden reden onder meer James Knox (Deceuninck-Quick-Step), Mark Donovan (Team DSM), Ben Healy (volgend jaar EF Education-Nippo) en Charlie Quarterman (Trek-Segafredo) voor Holdsworth-Zappi.

Koersen in Italië

Van die laatste ploeg is Hoeks overigens geen onbekende. Halverwege april maakte hij samen met Jelte Krijnsen tijdelijk de overstap van WPGA naar Zappi. Op dat moment werd er in Nederland amper gekoerst, maar in Italië wel. Beide renners werkten er een aantal Italiaanse wedstrijden af, waaronder de Giro d’Italia U23. Hoeks behaalde een aantal dichte ereplaatsen, maar plukte in het restant van het seizoen wel de vruchten van het zware programma. Hij won een rit in de Tour des Deux-Sèvres en in de Carpathian Couriers Race.

In die laatste, gerenommeerde beloftenkoers moest Hoeks vanwege een valpartij in de laatste drie kilometer van de slotrit de eindzege laten aan Filip Maciejuk, die volgend jaar zijn profdebuut maakt bij Bahrain Victorious. Dat verlies was op zes honderdsten van een seconde. Eind september werd Hoeks – die met WPGA ook een lastig Italiaans programma kon rijden – nog elfde in de zware beloftenklassieker Ruota d’Oro.

Hoeks geldt als een renner die een sterk eindschot heeft na een lastige, heuvelachtige koers. In Italië gaat hij die kwaliteiten uitbuiten en proberen om volgend seizoen een profcontract af te dwingen voor het jaar 2023. Daarnaast gaat hij het wielrennen combineren met een studie aan de Universiteit van Bologna, waar hij op 20 september begonnen is aan een studie Bedrijfskunde. Hoeks woont op een internaat in Bologna, waardoor hij in het restant van 2021 louter Italiaanse wedstrijden reed voor WPGA.

Colors for Peace

De nieuwe fusieploeg Colors for Peace/Mg.K Vis gaat rondrijden met een boodschap. Het gaat namelijk een samenwerking aan met Colori per la Pace, oftewel Colors for Peace. Dit is een non-profit organisatie die zich internationaal inzet om het verschil tussen rijke en arme landen te reduceren op het gebied van cultuur, sociaal en economie.

Het initiatief verzamelt kindertekeningen in uit 135 aangesloten landen, die ze op meerdere plekken ter wereld tentoonspreidt. Colors for Peace krijgt steun van de Europese Unie en wil via het wielrennen bekendheid genereren.