Hoeks en Krijnsen (WPGA) rijden de komende twee maanden bij Zappi Racing

Daan Hoeks (21) en Jelte Krijnsen (19) maken de komende twee maanden tijdelijk de overstap van Wielerploeg Groot-Amsterdam naar Zappi Racing. “Zij zochten nog twee klimmers en/of ronderenners voor hun Italiaanse programma, we raakten daarna aan de praat en de rest was zo rond”, legt teammanager Arthur van Dam uit aan WielerFlits.

Hoeks werkte zijn eerste koers in het oranje tenue van Zappi al af. Afgelopen weekend werd hij achtste in Circuito di Orsago, een nationale koers in Italië. Krijnsen – die onlangs een trainingsstage in Spanje afwerkte – maakt deze week de reis naar Italië, waar de service course van de Britse formatie zich bevindt. “Voor die mannen is het natuurlijk heerlijk om nu wel gewoon te kunnen koersen. In Italië zijn er nu zo’n vier of vijf nationale koersen per weekend. Een betere voorbereiding op een eventuele deelname aan de Giro d’Italia U23 kunnen ze niet krijgen”, vindt Van Dam.

Het Britse beloftenteam heeft namelijk startrecht in de Baby Giro. “Daan en Jelte hebben straks meer koersdagen in de benen dan bijvoorbeeld de jongens van SEG Racing Academy”, gaat hij verder. “Ze gaan allebei lang mee in de bergen. Daan reed in de Italiaanse koersen sowieso al een paar sterke uitslagen. Ik vind het overigens zonde dat de Nederlandse Continental-teams niet meer kijken naar de prestaties in Italië. Ieder weekend is het daar koers op WK U23-niveau. Ik ben blij voor Daan en Jelte dat ze koersen kunnen rijden, gezien de vele afgelaste wedstrijden in Nederland en België.”

Half juni keren beide Nederlanders terug in de selectie van WPGA. In het shirt van het Noord-Hollandse clubteam zullen ze het NK voor beloften rijden in Drenthe. De Nederlandse kampioenschappen zijn dit jaar van 18 tot en met 20 juni. Locatie is net als vorig seizoen de VAM-berg.

Zappi als doorgeefluik

Zappi is een van de vooraanstaande Britse clubteams. Onder meer James Knox (Deceuninck-Quick-Step), Mark Donovan (Team DSM) en Charlie Quarterman (Trek-Segafredo) begonnen hun beloftenjaren bij deze amateurploeg. Vorig jaar verdiende de jonge Britse klimmer Mason Hollyman via deze club nog ei zo na een transfer naar de WorldTour. Uiteindelijk besloot Israel Start-Up Nation hem eerst nog verder te laten rijpen bij hun opleidingsploeg Israel Cycling Academy. Wie weet is hij later dit jaar wel goed genoeg voor de stap hogerop.