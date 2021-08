Daan Hoeks wint eerste rit-in-lijn Carpathian Couriers Race

Daan Hoeks heeft de eerste etappe in de Carpathian Couriers Race, een rittenkoers voor beloften in Polen, op zijn naam geschreven. De 21-jarige Nederlander van Wielerploeg Groot Amsterdam (WPGA) was de beste na een heuvelachtige rit van 130 kilometer van Muszyna naar Niedzica-Zamek.

Hoeks wist de overwinning op te eisen vanuit een kopgroep van vijftien renners. In die voorste groep was WPGA met alle vijf renners vertegenwoordigd, waarna de rappe Hoeks het afrondde. In de proloog van Carpathian Couriers Race (UCI 2.2U) werd de Nederlander zondag derde, op vier seconden van de Serviër Fran Miholjevic.

Eerder dit jaar wist Hoeks ook al een etappe te winnen in de Tour des Deux-Sèvres, een Franse ronde op nationaal niveau. Op het NK voor beloften eindigde de WPGA-coureur als achtste, nadat hij vlak daarvoor de Giro d’Italia U23 had gereden voor de Italiaanse ploeg Zappi Racing.

🇵🇱 #KWK2021 DAAN HOEKS TAKES THE STAGE !! — WPGA Amsterdam Racing Academy (@wpgamsterdamra) August 30, 2021