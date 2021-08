Daan Hoeks verliest eindzege in Polen op zes honderdsten van een seconde

Daan Hoeks is in extremis de eindoverwinning in de Carpathian Couriers Race kwijtgeraakt. De Nederlander van WPGA, die maandag de macht greep door de rit naar Ciężkowice te winnen, moest op de slotrit de leiderstrui afstaan aan ritwinnaar Filip Maciejuk.

Vroeg in de derde rit naar Niedzica-Zamek wist Hoeks een tussensprint te winnen, waardoor hij drie seconden uitliep op de concurrentie en met vertrouwen de finale inging. Die finale verliep behoorlijk chaotisch. Fran Miholjevic, de nummer twee in het klassement, reed vijftien seconden weg maar werd nog wel gegrepen.

Hoeks kon uiteindelijk niet sprinten voor de zege, omdat hij in de laatste drie kilometer – net als ploegmaats Bram Leerkes en Jelte Krijnsen – opgehouden werd door een val. De ritwinst ging naar Filip Maciejuk van de Poolse selectie, die daarmee tien bonificatieseconden pakte en zo in gelijke tijd kwam met Hoeks in het klassement.

Daardoor werd de tijd achter de komma van de proloog erbij gepakt. Daarin bleek Maciejuk zes honderdsten van een seconde sneller te zijn geweest dan WPGA-kopman Hoeks, die daardoor als tweede eindigde in het eindklassement. Miholjevic mocht als nummer drie mee het eindpodium op van de Poolse beloftenkoers.

How to lose is all in 3km before the finish, Maciejuk takes the GC, six hundredth of a second before our Daan Hoeks.

Although the Academy wins the overall team classification, yet it feels like loosing. 😢

— WPGA Amsterdam Racing Academy (@wpgamsterdamra) August 31, 2021