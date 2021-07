Daan Hoeks wint derde etappe in Franse rittenkoers

Nederlands succes in de Tour des Deux-Sèvres: Daan Hoeks heeft namelijk de derde etappe op zijn naam geschreven. De 21-jarige renner van Wielerploeg Groot Amsterdam was er vanuit de vlucht nipt de beste in een sprint-à-deux.

De Tour des Deux-Sèvres is een nationale wedstrijd in Frankrijk met voornamelijk bergetappes. Hoeks wist namens WPGA de derde etappe met aankomst in Bressuire te winnen, voor de Canadees Raphael Parisella. Er moest wel een fotofinish aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen.

Hoeks reed eerder deze zomer ook al de Giro d’Italia U23. Dat deed hij namens de beloftenploeg Zappi Racing uit Italië, dat hem voor twee maanden overnam van WPGA. In het voorjaar liet Hoeks zich al opmerken met diverse top-10-noteringen in Italiaanse eendagskoersen voor beloften.

De Tour des Deux-Sèvres duurt nog tot en met woensdag. Volgende week komt Hoeks alweer in actie. Hij is namelijk door bondscoach Adriaan Helmantel opgeroepen voor de Étoile d’Or, een Franse rittenkoers in de UCI Nations Cup van 19-20 juli.