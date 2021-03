Cofidis rekent op Viviani en Laporte in Dwars door Vlaanderen

Elia Viviani en Christophe Laporte staan morgen aan de start van Dwars door Vlaanderen. De twee sprinters maken deel uit van de selectie van hun ploeg Cofidis voor de Vlaamse kasseienklassieker.

Na een moeizaam eerste jaar bij de ploeg boekte Elia Viviani zondag zijn eerste overwinning in de kleuren van Cofidis. In Cholet-Pays de la Loire was de Italiaan de snelste in de eindsprint. Het was voor Viviani zijn eerste overwinning sinds 21 september 2019, toen hij een rit won in de Ronde van Slowakije.

Laporte was eerder dit jaar al succesvol in de Ster van Bessèges en verder maakte hij een goede indruk in Parijs-Nice. Cofidis rekent woensdag in Dwars door Vlaanderen ook nog op Jempy Drucker, Tom Bohli, André Carvalho en de Belgen Kenneth Vanbilsen en Jelle Wallays.

Selectie Cofidis voor Dwars door Vlaanderen (31 maart)

Tom Bohli

André Carvalho

Jempy Drucker

Christophe Laporte

Kenneth Vanbilsen

Elia Viviani

Jelle Wallays

Total Direct Energie rekent woensdag dan weer op de volgende zeven namen: Niki Terpstra, Adrien Petit, Florian Maitre, Damien Gaudin, Anthony Turgis, Geoffrey Soupe en Edvald Boasson Hagen. Terpstra was al twee keer de beste in Dwars door Vlaanderen (2012 en 2014), maar zit momenteel niet in de beste fase van zijn carrière.

De Franse formatie heeft met Turgis wel een kandidaat-winnaar in de gelederen. De Fransman is bezig aan een uitstekend voorjaar met een tweede plek in Kuurne-Brussel-Kuurne, negende stek in Gent-Wevelgem en tiende plaats in Milaan-San Remo. In 2019 eindigde Turgis bovendien als tweede in Dwars door Vlaanderen, achter Mathieu van der Poel.

Selectie Total Direct Energie voor Dwars door Vlaanderen (31 maart)

Edvald Boasson Hagen

Damien Gaudin

Florian Maitre

Adrien Petit

Geoffrey Soupe

Niki Terpstra

Anthony Turgis