Niki Terpstra: “Ik ben goed, maar mis het super gevoel”

Interview

Het gevoel bekruipt hem nog steeds iedere keer wanneer hij de grens over rijdt. Wanneer Niki Terpstra bij grensovergang Hazeldonk op Belgisch grondgebied komt, schiet het door zijn hoofd dat hij weer in het land van de koers is. “De Vlaamse wedstrijden zijn mijn favoriete koersen en daar heb ik mijn mooiste successen behaald. Iedere keer wanneer ik in België kom, sta ik daar nog wel bij stil.”

Het is nog maar drie jaar geleden dat Terpstra dé absolute heerser van de kasseienklassiekers was. Winst in de Ronde van Vlaanderen en in de E3 Prijs Harelbeke en een derde plek in Parijs-Roubaix. Resultaten waar hij de komende dagen en weken niet over droomt. “Simpelweg omdat het met mijn huidige vorm niet realistisch is dat ik voor de zeges ga meestrijden. Het zou al mooi zijn wanneer ik mijn gezicht in de finales weer kan laten zien”, is de Noord-Hollander eerlijk.

Hij heeft net voordat wij hem spreken nog eens de finale van de E3 Prijs verkend. Vertrokken vanaf de Hotond Berg. Het parcours heeft geen verrassingen meer voor hem, maar zijn vorm des te meer. Op de opmerking dat het moeilijk voor ons is op te maken hoe zijn conditie voor de Vlaamse wedstrijden is, haakt hij zelf aan: “Ook voor mij is dat moeilijk aan te geven. Het gaat gewoon goed, maar ik ben niet super goed. Ik zal normaal niet aan de start staan om de strijd met de grote favorieten aan te gaan. Al heb ik wel de intentie om zo goed mogelijk voor de dag te komen.”

Over zijn voorbereiding op dit voorjaar is hij tevreden. “Dat is allemaal goed verlopen. Ik heb zoals altijd hard kunnen werken en heb richting deze periode ook genoeg wedstrijden kunnen rijden. Ik kan op dat gebied geen smoesjes of excuses aandragen. Natuurlijk waren het tot dusver veelal wedstrijden die niet helemaal op mijn lijf zijn geschreven, maar ik voel dat ik iets te kort kom tegenover de allersterksten. Op dit niveau is één procent minder vaak al een groot verschil. Al beginnen nu de wedstrijden die mij het best liggen en ben ik super positief ingesteld om vanaf Harelbeke een goede serie neer te zetten.”

Wat is dan de reden dat Terpstra zichzelf momenteel ietwat minder sterk voelt?

“Ik denk dat we dan terug moeten gaan naar de valpartij van vorig jaar. Ik denk dat de nasleep van die val langer duurt dan ik had gedacht.”

Tijdens een trainingsrit in juni 2020 week hij op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad uit voor overstekende ganzen. Daardoor kwam hij terecht op een rotsblok. Terpstra werd opgenomen op de intensive care met een klaplong, een hersenschudding, gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen. Twee maanden later kon hij wonderbaarlijk snel al zijn rentree in het peloton maken, maar sindsdien heeft hij niet meer de ouderwetse power in zijn benen gevoeld.

Of de inmiddels 36-jarige oud-winnaar van o.a. Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen het frustrerend vindt dat hij zijn oude niveau sindsdien nog niet heeft teruggevonden? “Het ene moment meer dan het andere. Als het soms niet loopt zoals je wilt, dan baal je enorm. Ik weet dat ik er alles aan heb gedaan en kan mezelf niks verwijten. Soms moet je je ook neerleggen bij een situatie.”

Sommigen beweren dat het niveau onder aanvoering van Mathieu van der Poel en Wout van Aert momenteel hoger ligt dan in de afgelopen jaren. Een bewering die Terpstra wegwuift. Hij wijst naar de tweestrijd tussen Tom Boonen en Fabian Cancellara waardoor tien jaar geleden ook iedereen naar een hoger niveau moest. “Ik vind het moeilijk om hier een zinnig antwoord op te geven. Alsof je nu wilt zeggen dat het niveau een paar jaar geleden niet hoog lag. Het klopt dat we te maken hebben met een generatie met enorme toptalenten. Het heeft echter weinig zin om die te vergelijken met voorgaande jaren. De sport verandert continue en qua training en begeleiding evolueert ook alles. Ieder tijdperk heeft zijn kampioenen.”

Anthony Turgis

Binnen zijn ploeg Team Total Direct Energie zal Anthony Turgis in de komende klassiekers de kopman zijn. De 26-jarige Fransman eindigde vorig jaar als vierde in de Ronde van Vlaanderen en was dit jaar tweede in Kuurne en tiende in Milaan-Sanremo. “Anthony rijdt enorm sterk en bewijst ook dat hij vele parcoursen aankan. Het is logisch dat hij de leider binnen ons team is. Ik zal met een vrije rol starten. En meestal zie je pas in de wedstrijden zelf wie de betere benen heeft. Dat wijst zich vanzelf wel uit.”

De berichten dat Parijs-Roubaix mogelijk wordt uitgesteld naar het najaar heeft Terpstra ook gelezen. “Natuurlijk hoop ik dat de wedstrijd nu in april doorgaat. Dan krijg je tenminste weer die mooie serie kasseienklassiekers. Lukt dat niet vanwege de veiligheid met de coronapandemie, dan is het najaar een mooi alternatief. Het gaat niet alleen om de veiligheid van de toeschouwers betreffende de coronabesmettingen, maar we moeten ook aan de renners denken die in Parijs-Roubaix mogelijk ten val komen. En dat gebeurt in die klassieker nog wel eens. Is er nog wel plek voor hen in de ziekenhuizen? Kunnen zij dan nog wel goed en veilig behandeld worden? Het is niet zo’n eenvoudige keuze. Daarom ga ik ervanuit dat er een verstandige keuze wordt gemaakt, waar ik alle begrip voor heb.”