Elia Viviani boekt eerste zege in anderhalf jaar in Cholet-Pays de la Loire

Elia Viviani heeft in Frankrijk de eendagskoers Cholet-Pays de la Loire gewonnen. De Italiaanse sprinter van Cofidis was na ruim 200 kilometer de snelste sprinter van een compact peloton. Het is voor Viviani zijn eerste overwinning sinds 21 september 2019, toen hij een rit won in de Ronde van Slowakije.

In de heuvelachtige finale van de Franse UCI 1.1-koers werd veel aangevallen, maar die hielden uiteindelijk geen stand. De laatste vluchtpoging, van onder meer Benoît Cosnefroy, werd in de ultieme slotfase ingerekend. In de sprint die volgde zette Cofidis zich op kop voor Viviani, die het ook wist af te maken.

Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA) en Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) werden tweede en derde, maar laatstgenoemde werd na afloop gestraft voor een gevaarlijke manoeuvre in de sprint. Bouhanni duwde Jake Stewart bijna de hekken in. De Brit kon nog net overeind blijven.

Op de erelijst is Viviani de opvolger van Marc Sarreau, die in 2019 de laatste editie won van Cholet-Pays de la Loire. Het is bovendien de eerste zege van Viviani voor Cofidis, sinds zijn overstap in de winter van 2019 op 2020.

En vídeo el lance de Bouhanni y Steward #CPDLL2021 pic.twitter.com/tYVo5zLLt0 — Ciclismo En TV (@CiclismoenTv) March 28, 2021