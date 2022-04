Cijfers na Parijs-Roubaix: Van Baarle en Mathieu van der Poel evenaren unicum in snelste editie ooit

Dylan van Baarle en Mathieu van der Poel hebben dit voorjaar de historie herhaald. Het is voor het eerst sinds 1983 dat Nederland in hetzelfde seizoen zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix heeft gewonnen. Opvallend, want de Helleklassieker werd incluis Van Baarle ‘pas’ zeven keer gewonnen door een Nederlander.

De laatste en meteen ook enige keer dat dit voorkwam, is bijna veertig jaar geleden. In 1983 wonnen Jan Raas en Hennie Kuiper respectievelijk de Vlaamse Hoogmis en de Hel van het Noorden. Een unicum dus, dat zondag nog eens dunnetjes werd overgedaan. In beide gevallen is dat zeer bijzonder te noemen. Een verschil of onderscheid maken heeft niet zo veel zin, maar we willen het toch meegeven: gezien de evolutie en mondialisering van het wielrennen, is de prestatie anno 2022 misschien wel moeilijker te behalen.

Nederlanders zijn sterk op de kasseien

Van der Poel evenaarde dat kunststukje vorig jaar al, maar Van Baarle reed zich dit voorjaar ook bij dat rijtje: er zijn slechts vier actieve renners die in hetzelfde seizoen op het podium van stonden van zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix. Drie daarvan komen er uit Nederland, want ook Niki Terpstra wist dat een aantal jaar geleden te bewerkstelligen. De vierde in de rij is Greg Van Avermaet, die dat overigens twee keer herhaalde. Alleen Terpstra slaagde er overigens in om tijdens zijn loopbaan beide monumenten te winnen.

Een van de vijf monumenten winnen is slechts weggelegd voor de allerbeste renners van het peloton. Toch zijn er in het huidige peloton liefst 28 (!) actieve renners die er eentje gewonnen hebben. Meervoudige winnaars zijn Philippe Gilbert (vijf stuks), Alejandro Valverde (vier), Vincenzo Nibali (drie), Alexander Kristoff, Jakub Fuglsang, John Degenkolb, Peter Sagan, Tadej Pogačar, Terpstra en Van der Poel (allen twee monumentale zeges). Van dit rijtje lijkt het voor Pogačar en MVDP het meest aannemelijk dat er nog iets kan bijkomen.

Snelste Roubaix ooit

Overigens was Parijs-Roubaix 2022 ook de allersnelste editie die ooit is verreden: gemiddeld 45,792 kilometer per uur. Vooral met dank aan het goede weer en de wind die vrijwel de gehele dag in de rug stond. Daarmee is dat record weer terug in Nederlandse handen. De vorige snelste editie stond op naam van Van Avermaet, die in 2017 met een gemiddelde van precies 45,2 kilometer rondreed. Daarvoor was het record stokoud: we moeten daarvoor terug naar 1964, toen wijlen Peter Post won met gemiddeld 45,129 kilometer op de teller.

Post is ook meteen de eerste Nederlander die we tegenkomen op de erelijst van Parijs-Roubaix. Na hem volgden dus slechts zes anderen: Jan Janssen, de eerdergenoemden Kuiper, Raas, Terpstra, Van Baarle en diens ploegleider afgelopen zondag, Servais Knaven. In de pikorde van landen met de meeste zeges is Nederland overigens niet opgeschoven in de rangorde. België (57), Frankrijk (28) en Italië (14) behaalden meer gewonnen kasseientrofee’s. Nederland (zeven) staat nog steeds vierde op die lijst, gevolgd door Zwitserland (vier).