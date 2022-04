Mathieu van der Poel negende in Parijs-Roubaix: “Had de benen niet vandaag”

Na zijn derde plaats van vorig jaar oktober wist Mathieu van der Poel vandaag een negende plaats te behalen in Parijs-Roubaix. De kopman van Alpecin-Fenix was vooraf de topfavoriet, maar had in de finale niet de versnelling in de benen die nodig was. “Ik was echt leeg”, vertelde hij tegen Sporza.

“Het was een beetje op hangen en wurgen. Dit is zeker niet waar ik op gehoopt had, maar het was ook wel een aparte wedstrijd wel”, zei Van der Poel kort na de streep. Vroeg in de koers moest hij al achtervolgen toen INEOS Grenadiers het peloton in stukken reed. “Ik ben niet echt in paniek geraakt. Ik wist niet of we gingen terugkomen, maar ik heb nooit gepanikeerd. Ik zat van achter, maar ging niet echt op de kant. En ineens was de helft weg.”

“We kwamen wel weer terug in een goede situatie door goed ploegwerk, aar ik had ook niet de benen vandaag”, aldus Van der Poel, die uiteindelijk niet meesprintte in een groepje dat reed voor de zesde plaats. Of het aan zijn lange voorjaar heeft gelegen? “Zo lang was mijn voorjaar niet”, lacht hij.

“Alles wat ik nog gereden heb, was bonus. Dit is al veel meer dan vooraf verwacht. Ik had nog wel gehoopt op een mooie Roubaix, maar ik ben blij met wat ik er heb uit kunnen halen. Ik was echt leeg op het einde. De laatste 30, 40 kilometer blijven vechten, maar het was op karakter.”