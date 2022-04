IJzersterke Dylan van Baarle na solozege in Parijs-Roubaix: “Ik kon het niet geloven”

Dylan van Baarle kon zijn geluk niet op nadat hij zondag een imponerende zege boekte in Parijs-Roubaix. Hij wist op twintig kilometer van het einde weg te rijden uit een groep van vier en soleerde naar de zege. “Het is ongelooflijk. Ik kon het niet geloven toen ik de Vélodrome op reed”, vertelde hij in het flashinterview.

“Ik keek nog naar de andere kant van de wielerbaan, maar ik was helemaal alleen. Toen de volgauto vlak daarvoor naast mij kwam met Servais Knaven, toen geloofde ik het pas echt”, kan Van Baarle lachen. “Het is echt te gek. Dit is een monument. Ik wil die natuurlijk winnen. Om tweede te worden in de Ronde van Vlaanderen en hier te winnen in Roubaix… Ik heb er echt geen woorden voor.”

INEOS Grenadiers maakte de koers al vroeg hard, want de ploeg trok het in waaiers. “Dat was niet helemaal gepland. Het is zo gelopen. We waren heel gefocust en dat wilden we ook. We wilden vooral niet achtervolgen. We reden met de ploeg vooraan en vanaf dan wist ik dat we een goede kans zouden hebben. We hadden in die fase ook minder energie verspild. Maar ik had nog een lekke, en volgens mij had iedereen iets, maar we bleven gaan en dit als resultaat is geweldig.”

“We wilden de wedstrijd hard maken en dat hebben we gedaan. Kwiato (Michal Kwiatkowski, red.) zei in de openingsfase dat ik heel sterk oogde en dat gaf heel veel vertrouwen. Ik kan de ploeg niet genoeg bedanken. We hebben een geweldig voorjaar tot nu toe. Hier gaan we van genieten”, vertelt Van Baarle. “We hebben hier zo hard voor gewerkt de laatste jaren, maar ook pech gehad. En nu gaat het de goede kant op. De hele ploeg profiteert daarvan.”

