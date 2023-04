Cian Uijtdebroeks: “Als ik mag kiezen, ga ik graag voor klassement in de Vuelta”

Interview

Cian Uijtdebroeks maakt reuzensprongen in het profpeloton. Zijn negende plaats in de Ronde van Catalonië laat zien waartoe de nog maar 20-jarige coureur van BORA-hansgrohe in staat is. Het is ook een goede test voor later dit jaar, als hij in de Vuelta a España zijn groterondedebuut gaat maken. “Voor een top-10 proberen gaan, dat zou voor mij mijn persoonlijke doel zijn”, vertelt hij ambitieus aan WielerFlits.

Vorig jaar werd Uijtdebroeks als toptalent van 18 jaar prof bij BORA-hansgrohe. Langzaam en voorzichtig brengen was het devies, maar nu blijkt dat de Belg zich razendsnel ontwikkelt. Met een negende plaats in de Ronde van Catalonië als uitschieter, eind maart. Koorts noopte hem tot een opgave in de Tour of the Alps, maar inmiddels is Uijtdebroeks hersteld en koerst hij in de Ronde van Romandië.

“Het is fantastisch geweest, tot nu toe. Oké, Remco (Evenepoel, red.) won misschien op die leeftijd, maar ik was heel blij dat ik top-10 in Catalonië heb kunnen rijden”, zegt hij lachend.

Waardes blijven toenemen

Zijn prestatie in Catalonië heeft Uijtdebroeks heel veel opgeleverd. “Het is leuk dat ik tussen die namen al mee kan en dat ik die lange cols kan overleven. Het was een wedstrijd van zo’n hoog niveau… Dat wil iets zeggen voor de toekomst.”

“Als ik nog iets verbeter, ga ik in die wedstrijden echt kunnen meedoen. Of ik ooit het niveau van een Remco of een Roglič ga behalen? Dat is nog de vraag, maar ik zou het heel leuk vinden als ik nog een paar stappen kan zetten en bijvoorbeeld zoals een João Almeida zou kunnen rondrijden. Dat zou al fantastisch zijn”, vindt de Vlaming.

“Het is heel leuk dat het in de richting van een klassementsrenner gaat. Dat is altijd de droom geweest, en het is fijn dat we in die richting kunnen werken”, aldus Uijtdebroeks, die weet dat zijn status binnen de ploeg ook zal veranderen. “Je begint een iets betere positie te hebben in de ploeg. Dat is ook belangrijk, dat je iets meer support om je heen gaat krijgen.”

“Maar er zijn nog altijd jongens die veel meer hebben bewezen, en dat gaat nog even zo blijven. Ik ga nog een paar wedstrijden moeten winnen! (lacht) Maar het verandert wel wat aan mijn positie. En ik weet dat het geloof in mij groot is.”

Wat is de grootste verrassing voor Uijtdebroeks? “Dat mijn waardes blijven toenemen. Ik reed op Lo Port (vijfde etappe in Catalonië, red.) 20 minuten aan 425 Watt en weet nog dat dat vroeger mijn 10-minuten-test was. Dat was toen al héél goed. Nu doe ik dat in een koers, over 20 minuten. Die waardes blijven dus verbeteren.”

Veilig in het peloton

“En ik begin mij veiliger te voelen in het peloton. Ik maak kleine stapjes en zo kom ik een beetje dichter bij de top en leer ik beter koersen”, legt hij uit. Het belang van het koersen met ervaren klassementsrenners helpt hem daarbij.

“Hoe rustig renners als Aleksandr Vlasov, Jai Hindley en Emanuel Buchmann blijven… Zij bekijken het dag per dag en weten waar ze zitten in het peloton. Dat is voor mij heel nuttig. Dat geeft mij rust. Ik weet dat als ik bij Buchmann in de buurt ben, dat ik goed zit. Ik ben veilig dan. Die dingen helpen mij.”

Dat de winnaar van de Tour de l’Avenir 2022 met relatief weinig druk koerst, helpt ook. “Ik vind dat wel leuk. Ik ben niet een persoon die graag veel druk op zich heeft, omdat ik al druk op mezelf zet. Mij moeten ze ook nooit stimuleren om te trainen, want ik doe dat gewoon omdat ik zelf wil winnen.”

“Ik ben niet snel tevreden over mezelf, en als de ploeg druk zou zetten, zou dat niet per se werken voor mij. Ik vind het wel leuk dat ze mij zo behandelen. Natuurlijk gaan er op een gegeven moment resultaten moeten komen en dan is het belangrijk dat je wel een push van de ploeg krijgt, maar ik vind het zoals het nu is wel leuk bij BORA-hansgrohe.”

‘Zonder druk wil ik voor Vuelta-klassement proberen gaan’

Veel ogen zullen gericht zijn op het debuut van Uijtdebroeks in de Vuelta dit najaar. Volgens hem gaat dat niet te vergelijken zijn met de rondes van een week die hij al reed. “Dat is natuurlijk drie weken… Het is ook afhankelijk van welke rol ik binnen de ploeg ga krijgen. Maar ik zou er eigenlijk wel voor willen gaan, als het van mij afhangt”, zegt hij enthousiast en vol vertrouwen.

“Als ik zelf mag kiezen, dan zou ik het dag per dag bekijken, zonder te veel druk, maar wel voor een klassement proberen gaan. Ik weet ook dat top-5 verschrikkelijk moeilijk gaat zijn”, is Uijtdebroeks realistisch. “Maar als we over drie weken zouden kunnen presteren wat we over een week in Catalonië hebben gedaan, dan zou dat fantastisch zijn. Het is het hoogste niveau, maar dat was Catalonië ook! We gaan eerst maar zien hoe de ploeg daarop reageert en wat hun doelen zijn.”