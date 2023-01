Cian Uijtdebroeks maakt groterondedebuut in 2023: “Dat is geen risico op mijn leeftijd”

Cian Uijtdebroeks zal in 2023 debuteren in een grote ronde: de Vuelta a España. Eerder hintte hij al op een deelname aan de Spaanse rittenkoers, maar nu heeft hij in gesprek met Sporza bevestigt dat de drieweekse wedstrijd op zijn programma staat. In hetzelfde interview vertelt hij over de rol van Remco Evenepoel in zijn eigen carrière.

De 19-jarige Uijtdebroeks staat voor zijn tweede seizoen als prof. “Ik hoop enkele keren in de top-10 te eindigen van WorldTour-rittenkoersen”, spreekt het talent van BORA-hansgrohe zijn ambities uit. “Ik kijk ook uit naar mijn eerste grote ronde: de Vuelta.” Aanvankelijk was het niet het plan om dit debuut al zo vroeg in zijn carrière te maken. “Maar tijdens de programmabesprekingen zei de ploeg plots: ‘We denken dat het heel goed is voor jou om dit jaar al een grote ronde te rijden.'”

Dat Remco Evenepoel op jonge leeftijd al tot de wereldtop behoort, speelde een rol bij de keuze, geeft Uijtdebroeks toe. “Maar ook de factor Ayuso. Hij is op zijn negentiende derde geëindigd in de Vuelta. En ook de jonge Brenner (Marco Brenner van Team DSM, red.) is in bepaalde etappes naar voren gekomen. Het belangrijkste is dat die jongens zich niet hebben opgebrand. Het is dus geen risico om op mijn leeftijd al een grote ronde te rijden.”

De winnaar van de Tour de l’Avenir 2022 legt uit dat hij zonder druk naar de Vuelta zal gaan. “Het wordt een ervaring die ik moet meenemen naar de toekomst. Ik denk niet dat ik een resultaat zal rijden. Een klassement is al helemaal niet de verwachting.”

Remco Evenepoel

Uijtdebroeks vertelt ook dat het hem helpt om naar het carrièreverloop van Remco Evenepoel te kijken. “Het is rustgevend om iemand te hebben die het je voordoet. Als er bij mij bepaalde dingen misgaan, dan zal ik denken: ‘Dat is bij Remco ook gebeurd, dus dat is geen schande.'” Evenepoels winst in de Vuelta vindt hij ook voordelig voor zichzelf. “België wachtte al zo lang op een groterondewinnaar. Als de Remco de Vuelta niet had gewonnen, dan was die druk misschien op mij komen te liggen, als winnaar van de Toekomstronde. Maar ik groei graag in de luwte.”