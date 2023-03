Eerste top 10-plek voor Uijtdebroeks op WorldTour-niveau: “Echt blij mee”

Cian Uijtdebroeks vierde vorige maand pas zijn 20ste verjaardag, maar de beloftevolle Belgische ronderenner heeft al mooie dingen laten zien tussen de profs. Dinsdag volgde een nieuwe mijlpaal voor Uijtdebroeks: de renner van BORA-hansgrohe eindigde namelijk voor het eerst in de top-10 van een WorldTour-koers.

De jonge renner eindigde als tiende in de eerste bergetappe van de Ronde van Catalonië, in een groepje op slechts 15 seconden van ritwinnaar Giulio Ciccone. Dit tot zeer grote tevredenheid van Uijtdebroeks. “Ik voelde me goed en heb er zelfs één seconde aan gedacht om de aanval van Esteban Chaves te volgen. Toen Remco Evenepoel aanviel, moest ik wel een gaatje laten.”

“Ik besloot een goed tempo aan te houden. Ik wilde niet het risico lopen om mezelf volledig op te blazen. Uiteindelijk kwamen Jai (doelt op zijn ploeggenoot Jai Hindley, red.) en ik samen over de finish. Ik denk dat we een solide race hebben gereden. Ik ben echt blij met mijn eerste top 10-plek op WorldTour-niveau”, klinkt het op de website van BORA-hansgrohe.

Hindley (9e): “Kijk uit naar de komende dagen”

De Duitse formatie eindigde dinsdag dus met twee renners in de top-10: Jai Hindley kwam als negende over de streep. “De jongens deden echt geweldig werk om ons uit de problemen te houden richting de slotklim. Uiteindelijk was het nog een zware inspanning in die laatste kilometer. Ik kon het wiel van de toppers niet houden, maar zit er ook niet ver achter. Ik voel me goed en kijk uit naar de volgende dagen”, aldus de Girowinnaar.