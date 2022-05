Christoph Roodhooft tempert verwachtingen: “Van der Poel is niet exceptioneel goed”

Ploegleider Christoph Roodhooft ziet Mathieu van der Poel niet als de enige grote kanshebber voor de zege in de eerste etappe van de Giro d’Italia. “Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend, er wordt op voorhand vaak gedaan alsof hij automatisch wint”, vertelde hij aan de Telegraaf.

De eerste etappe van de Giro d’Italia eindigt op een klimmetje van vijf kilometer. De kans is dan ook groot dat een explosieve klimmer of puncheur de eerste roze trui van deze Giro d’Italia bemachtigt. Veel ogen zijn natuurlijk gericht naar Nederlander Van der Poel, maar ploegleider Roodhooft probeert de verwachtingen toch wat te temperen: “Hij is natuurlijk wel een van de favorieten voor de zege in de eerste etappe, maar hij is niet de enige die kan winnen. Het is niet echt een steile klim, maar als er wordt gekoerst blijven de sterke mannen vanzelf over.”

Van der Poel zei zelf ook al dat de laatste klim niet al te zwaar is. Dat snelle mannen als Ewan kunnen overleven, ligt volgens Roodhooft binnen de mogelijkheden: “Die kan er misschien bijblijven, maar heeft hij dan nog wat over om te sprinten? Ik verwacht van niet, maar voor mannen als Diego Ulissi en Alejandro Valverde is dit ook een aankomst die ze ligt.”

Over de hoge verwachtingen: “Hij kan niet alle dagen van het jaar in superconditie verkeren”

De broer van Philip heeft het ook over de druk die vaak op de schouders van zijn poulain wordt gelegd. “Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend, er wordt op voorhand vaak gedaan alsof hij automatisch wint. Mathieu is in orde, maar niet exceptioneel goed. Hij heeft in de aanloop prima getraind, en de Giro is een van zijn grote doelen van dit jaar. Maar dat betekent niet dat je er gewoon kan van uitgaan dat hij in superconditie verkeert.”

Ten slotte spreekt Roodhooft toch ook met vertrouwen over de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. “Hij kan niet alle dagen van het jaar in die superconditie verkeren, maar het voordeel is dat dat ook niet hoeft voor hem. Hij wint ook wel vaak op ’gewone’ dagen.”