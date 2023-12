zaterdag 23 december 2023 om 19:53

Christoph Roodhooft over Van der Poel: “Dit is de beste Mathieu die ik ooit in het veld bezig gezien heb”

Mathieu van der Poel heeft zijn eerste drie crossen van het veldritseizoen met speels gemak gewonnen. De wereldkampioen blinkt duidelijk in zijn vel. Christoph Roodhooft, teammanager van Alpecin-Deceuninck, zag zijn poulain zelfs nog nooit zó goed crossen.

“Dit is inderdaad de beste Mathieu die ik ooit in het veld heb bezig gezien”, herhaalde Roodhooft in gesprek met Het Nieuwsblad een uitspraak die hij eerder al had gedaan tijdens de live-uitzending van Sporza. “Op dit moment van het seizoen – we zijn nog altijd maar voor Nieuwjaar – hebben we nog nooit een betere Mathieu van der Poel gezien. Wat hij vandaag rechtzet op nauwelijks twaalf minuten tijd: ik vond dat heel straf. Vooral op dit parcours waar het moeilijk is om in te halen. Hij steekt heel duidelijk boven de rest van het deelnemersveld uit.”

Klachtenvrij en verhuizing

Dat Van der Poel zo indrukwekkend rondrijdt, komt volgens Roodhooft vooral door het feit dat hij klachtenvrij is. Zijn rugproblemen – die hem de afgelopen jaren nogal eens belemmerden – zijn bijvoorbeeld verdwenen. “De voorbije veertien maanden zijn rimpelloos en rustig verlopen. Alles ging volgens de planning, zonder ziektes of accidentjes wat dan ook. Hij is op een leeftijd gekomen dat heel wat dingen op de juiste plek vallen. Hij zit goed in zijn vel, technisch is het haast foutloos, zijn fiets is optimaal, zijn positie is ideaal. Het gaat gewoon goed, punt aan de lijn. En uiteraard begint alles met zijn talent. Mathieu heeft de voorbije tien jaar niet veel crossen verloren, hè.”

Ook zijn verhuizing naar Spanje heeft Van der Poel geen windeieren gelegd, denkt Roodhooft. “De kans dat hij daar wordt afgeleid, is gewoon veel kleiner. Thuis in België is er toch altijd iets, al is het maar een ritje naar het containerpark. Veel meer dan trainen en rusten doet hij daar niet, je kan het best vergelijken met een lange stage. En je verbruikt er door de betere weersomstandigheden gewoon minder energie om je training af te werken.”

Gretige Wout van Aert

Toch sluit Roodhooft niet uit dat er deze winter nog een cross komt waar Van der Poel verslagen wordt. “Vandaag dacht ik al even dat het zover was. Maar dat er deze winter een wedstrijd komt waarin hij niet meedoet voor de overwinning, dat lijkt me in alle eerlijkheid en bescheidenheid onwaarschijnlijk. Niet winnen kan altijd, niet in aanmerking voor de zege niet. Of Wout van Aert hem dit seizoen nog kan kloppen? Waarom niet? Ik heb in de laatste twee ronden van de wedstrijd een heel gretige Wout van Aert gezien. De manier waarop hij tweede reed, wijst erop dat Wout beter aan het worden is.”