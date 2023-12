zaterdag 23 december 2023 om 16:23

Mathieu van der Poel panikeerde niet na gemiste start: “Was zaak om rustig proberen op te schuiven”

Mathieu van der Poel boekte zaterdag zijn derde opeenvolgende zege van het veldritseizoen. In de Wereldbeker Antwerpen stond er weer geen maat op de wereldkampioen, ondanks een moeilijke start. “Ik miste mijn start een beetje”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik schoot uit mijn pedaal”, legde Van der Poel uit. “Daarna kwam ik in de chaos terecht. Dus ik moest mijn tijd nemen om terug naar voren te rijden. Maar ik voelde dat de benen goed waren, dus ik panikeerde niet en nam mijn tijd.” Was het niet even vloeken toen hij zijn start miste? “Vloeken is veel gezegd, ik blijf altijd rustig. Maar je komt wel in de chaos terecht, er gebeurde van alles. Het was zaak om zo rustig mogelijk proberen op te schuiven.”

In de tweede ronde zat Van der Poel alweer helemaal vooraan. “Er waren wel wat stukken waar je goed kon inhalen, dus op zich heb ik nooit hoeven panikeren. En het scheelt ook wel als je met goede benen rondrijdt”, aldus de wereldkampioen. Hoe goed zijn die benen nu? “Ik heb een heel goed jaar op de weg achter de rug. En de rugproblemen waar ik vorig jaar nog mee kampte in de cross, zijn momenteel heel goed. Dan kan ik mijn kracht kwijt. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Het gaat goed, ik kan niet klagen.”

Eenmaal terug vooraan in de Scheldecross, reed Van der Poel meteen weg bij de tegenstand. “Ik zat achter Eli. Hij maakte een fout en ik merkte dat ze een beetje moeite hadden met de zandpassage, dus ik probeerde daar zo soepel mogelijk doorheen te rijden. Ik had meteen een gat. Ik hoopte dat ze achter me wat naar elkaar zouden kijken, want het was een behoorlijk snelle wedstrijd, met ook flink wat wind. Maar ik kon mijn tempo volhouden en voelde me goed tot het einde.”