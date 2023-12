zaterdag 23 december 2023 om 16:11

Magistrale Mathieu van der Poel soleert ondanks moeizame start naar zege in Scheldecross

Mathieu van der Poel heeft zijn derde cross op rij gewonnen sinds zijn rentree in het veld. De wereldkampioen kende een moeizame start in de Wereldbeker Antwerpen, maar keerde snel terug aan het front en nam direct afstand van de concurrentie. Wout van Aert werd tweede, Eli Iserbyt derde.

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock kwamen allen al in actie dit veldritseizoen, maar ze stonden nog nooit met zijn drieën tegelijk aan de start van een cross. In de Wereldbeker Antwerpen kwam daar verandering in. De organisatie had de eer om de Grote Drie te verwelkomen. Twee van de drie groten kenden echter niet een al te beste start. Van der Poel schoot uit zijn pedaal bij de start, Pidcock ging na de allereerste bocht onderuit. Door die val werd Van der Poel bovendien opgehouden. De Nederlander en de Brit zaten na één minuut rond plek 25.

Van der Poel en Pidcock schuiven op

Wout van Aert had van dit alles geen last. Hij dook rond plek tien het veld in. Ondertussen had Ryan Kamp de allerbeste start, maar al snel nam klassementsleider Eli Iserbyt over. Echte gaten ontstonden er nog niet. Na de eerste ronde leidden de Nederlanders Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar een omvangrijk pak. In de staart daarvan ook alweer Pidcock en Van der Poel, die respectievelijk als dertiende en vijftiende doorkwamen. Van Aert zat rond plek zes, zeven.

In de tweede ronde zette Van der Poel zijn indrukwekkende opmars voort. Hij schoof net voor de finishpassage op naar plek twee. Lang bleef hij daar niet zitten, want toen Iserbyt een foutje maakte, ging de wereldkampioen er voorbij. En hij plaatste meteen een versnelling. Niemand had een antwoord: Van der Poel begon aan zijn solo. Het verschil na drie van de acht rondes? Zestien seconden op het vijftal Pim Ronhaar, Vanthourenhout, Iserbyt, Nieuwenhuis en Van Aert. Pidcock reed op plek elf, twee plekjes achter Thibau Nys.

Van der Poel loopt alsmaar verder uit

Nys, Laurens Sweeck en Niels Vandeputte sloten zich in de vierde ronde aan bij de achtervolgers, waar Van Aert de kat uit de boom keek. Iserbyt voerde veelal de forcing, maar hij kon niet voorkomen dat de acht alsmaar meer terrein verloren op Van der Poel. MVDP had na vijf rondes een marge van vijftig tellen. In de ronde daarna zou hij het gat uitbreiden tot boven de minuut. Hij was dus al vroeg zeker van de zege, de derde op rij in zijn nog korte veldritseizoen, en kon in de finale nog wat uitbollen. Het was ondertussen vooral kijken naar de strijd om plek twee.

Die strijd werd uitgevochten tussen Iserbyt en Van Aert, die Nieuwenhuis en Sweeck achterlieten bij het ingaan van de voorlaatste ronde. De twee Belgen bleven een ronde lang bij elkaar, maar in de slotronde sloeg Van Aert een bres. Iserbyt gaf zich echter nog niet gewonnen: hij bleef minutenlang op enkele seconden hangen. Toch bleef Van Aert hem voor, waardoor de renner van Jumbo-Visma net als vrijdag als tweede eindigde. De derde plek was voor Iserbyt.

Wereldbeker Antwerpen

Uitslag mannen

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) op 29s

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 37s

4. Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) op 43s

5. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) op 46s

6. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 1m00s

7. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 1m07s

8. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 1m14s

9. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) op 1m22s

10. Toon Vandebosch (Crelan-Corendon) op 1m26s