Zeger Schaeken • maandag 5 februari 2024 om 08:14 maandag 5 februari 2024 om 08:14

Christoph Roodhooft neemt twijfels wat weg over toekomst Mathieu van der Poel: “Nog nooit over gehad”

Interview Christoph Roodhooft zag Mathieu van der Poel zondag soeverein naar de werelditel rijden. De manager van Alpecin-Deceuninck kon na afloop niks zeggen over de wegprogramma van zijn poulain, maar kwam wel terug op diens twijfels. “Nog nooit over gehad”, zei hij in gesprek met WielerFlits.

“Ik was toch wat meer gespannen dan anders”, zei Roodhooft na de titelstrijd. “Maar ik vind dat spanning op zo’n dag als vandaag wel op zijn plaats is. Een evenement als het wereldkampioenschap verdient dat. Je wint zo’n wedstrijd niet zomaar.”

Van der Poel zelf vertelde in aanloop naar het WK dat zijn seizoen alleen geslaagd ging zijn als hij zijn zesde wereldtitel zou pakken. “Ik snap die uitspraak eigenlijk wel”, geeft Roodhooft aan. “Voor de andere renners is het misschien mooi om tien of twaalf keer te winnen, maar bij hem gaat het alleen maar over dat WK.”

Roodhooft vreest niet voor toekomst in cross

“Voor ons is het gewoon een andere benadering. We gaan dit zeker wel vieren, maar het is ook anders omdat we zo ver van huis zijn. Je viert dit soort grote zeges toch liever met de entourage erbij en dat is nu wat lastiger.”

Het afgelopen seizoen hintte Van der Poel ook verschillende keren op een (tijdelijk) afscheid van de cross. Roodhooft is daar duidelijk over. “Voor zover ik weet, is dat nog nooit besproken. Zeg nooit nooit natuurlijk, maar ik zie het niet direct gebeuren”, besloot de succesvolle manager.