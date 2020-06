‘Chris Froome transfereert in augustus naar Israel Start-Up Nation’ donderdag 18 juni 2020 om 09:07

Chris Froome zou dicht bij een tussentijdse transfer zijn naar Israel Start-Up Nation. Dat schrijft Tuttobiciweb. De Britse kopman van (nu nog) Team Ineos kan bij de WorldTour-ploeg uit Israël een contract voor drie seizoenen ondertekenen.

Volgens de Italiaanse website lijkt een scheiding in het jarenlange huwelijk tussen Team Ineos en Chris Froome steeds dichterbij. Israel Start-Up Nation zou op pole position staan om de 35-jarige Brit over te nemen. Bij die ploeg is hij verzekerd van het kopmanschap in de aankomende Tour de France.

Froome twijfelt of hij bij Team Ineos de kans krijgt om vol voor zijn vijfde eindzege in de Tour te gaan, aangezien met Egan Bernal en Geraint Thomas de twee meest recente Tourwinnaars zijn mede-kopmannen zijn. Eerder lekte al uit dat Froome uit was op een vertrek vanwege die reden, mogelijk zelfs tussentijds. Dat werd toen nog tegengesproken.

Nu zou ook Team Ineos twijfelen over een langer verblijf van de Keniaanse Brit, mede omdat Froome met zijn miljoenensalaris flink op de begroting drukt in deze crisistijd. Israel Start-Up Nation werd eerder ook al in verband gebracht met Froome. Voor een tussentijdse transfer in augustus moeten alle partijen akkoord geven.