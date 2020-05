‘Israel Start-Up Nation bereid ver te gaan voor komst Chris Froome’ vrijdag 15 mei 2020 om 18:15

Israel Start-Up Nation is ook in de race om Chris Froome binnen te halen, aldus het Israëlische Sport5. Ploegeigenaar, -manager en investeerder Sylvan Adams zou bereid zijn flink te investeren om de viervoudig winnaar van de Tour de France binnen te hengelen bij de WorldTour-ploeg.

Het miljoenensalaris van Froome, naar verluidt vijf miljoen euro, zou een van de redenen zijn voor Adams om het budget flink te verhogen binnen Israel Start-Up Nation. Donderdag kwam naar buiten dat Froome denkt aan een vertrek bij Team Ineos, halverwege of na afloop van dit seizoen. Dit omdat hij niet het enige kopmanschap zou krijgen in de komende Tour de France.

Sylvan Adams zou ver gaan om een uithangbord als Froome te halen. Eigenlijk is de selectie van Israel Start-Up Nation met dertig renners al vol. Maar mocht de 34-jarige Brit dit jaar nog overstappen (in de transferwindow van begin augustus), dan zal een renner opgeofferd moeten worden, stelt Sport5. In dat geval zou Froome eind augustus namens een nieuwe ploeg al kunnen starten in de Tour de France.

Eerder werd Froome ook al aan een transfer naar Movistar gelinkt.