‘Chris Froome overweegt tussentijds vertrek bij Team Ineos’ donderdag 14 mei 2020 om 13:47

Chris Froome vertrekt mogelijk halverwege dit seizoen bij Team Ineos, dat meldt Cyclingnews. De Brit wil dit jaar graag het kopmanschap in de Tour de France, maar gezien de concurrentie van Egan Bernal en Geraint Thomas binnen zijn eigen ploeg, bekijkt hij de mogelijkheden om deze zomer nog te vertrekken. Twee ploegen zouden openstaan voor een tussentijdse komst van Froome.

Froome beschikt bij de miljoenenploeg van Team Ineos over een aflopend contract en van een contractverlening is nog geen sprake. De 34-jarige coureur heeft meermaals uitgelaten graag voor een vijfde eindzege in de Tour de France te willen gaan, te beginnen met dit jaar. Van het kopmanschap bij Team Ineos is hij dit jaar alles behalve zeker, met titelverdediger Bernal en ook Thomas in de ploeg.

Volgens Cyclingnews heeft Froome daarom al meerdere gesprekken gevoerd met andere teams voor volgend seizoen. Aangezien de Tour de France vanwege de coronacrisis is opgeschoven naar eind augustus, komt ook de optie van een tussentijdse transfer aan het licht. Naar verluidt hebben twee ploegen Froome een aanbod gedaan voor een zomerse overstap (in augustus) of een transfer na dit seizoen.

Voor een tussentijdse transfer moeten alle partijen akkoord geven. Mocht dat gebeuren, dan zou Froome de Tour de France dit jaar voor een andere ploeg kunnen rijden, als enige kopman. Tegen Cyclingnews wilde Froome zelf geen reactie geven over zijn contract. Hij zegt wel terug te kunnen keren in een vorm waarin hij denkt de Tour te kunnen winnen.

