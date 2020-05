Zowel Riis (NTT) als Ellingworth (Bahrain-McLaren) voorzichtig over situatie rond Froome woensdag 20 mei 2020 om 13:08

Movistar gaf eerder al aan geen interesse te hebben in een vervroegde komst van Chris Froome. De belangrijkste andere gegadigden zijn Israël Start-Up Nation, NTT en Bahrain-McLaren. Die twee laatsten zeggen geen ‘neen’, maar blijven wel bijzonder voorzichtig in hun uitspraken.

De link tussen NTT en Chris Froome is uiteraard Afrika. Froome werd geboren in Kenia, maar verhuisde op 14-jarige leeftijd naar Zuid-Afrika, waar hij zijn eerste stappen in het wielrennen zette. NTT Pro Cycling is een Zuid-Afrikaans team. Maar is dat voldoende om de viervoudige Tourwinnaar in te lijven?

Teammanager Bjarne Riis vindt het gevaarlijk om daarover te speculeren. “Ik wil eerst en vooral zeggen dat ik daarover nog geen contact met Chris heb gehad”, vertelt Riis aan Velonews. “Het zou wel een mooi verhaal zijn, maar je mag geruchten en realiteit niet vermengen. Kan Froome trouwens Ineos verlaten?”

Riis stelt zich daarnaast een paar essentiële vragen en geeft er meteen een antwoord op. “Zou Froome een goede match zijn voor NTT? Ik denk van wel. Zou hij met ons kunnen samenwerken? Waarschijnlijk. Kunnen we een goed team maken rond hem? Ja. Hebben we voldoende ervaring om hem bij te staan in een grote ronde? Absoluut. Wil Froome voor ons rijden? Dat weten we niet. Kunnen wij hem betalen? Dat weten we ook niet.”

Druk van binnenuit

Rod Ellingworth, ploegbaas bij Bahrain-McLaren, ontkent niet al met Froome gesproken te hebben. Ellingworth was tot vorig jaar performance manager bij Team Sky (nu Ineos) en kent Froome dus bijzonder goed. Bovendien heeft het team met McLaren een Britse sponsor en zou Froome er Wout Poels terugvinden.

“Ja, ik heb reeds met Chris gesproken”, vertelt Ellingworth aan Cyclingnews. “Net zoals ik met andere renners waar ik in het verleden mee samenwerkte, spreek. Maar dat waren geen onderhandelingen. We praatten wel over zijn situatie. Ook over het feit dat hij einde contract is. Maar met Bahrain-McLaren focussen we voorlopig op het bouwen van een team rond het trio Landa-Poels-Bilbao.”

Meerdere kopmannen, zoals ook Ineos doet. Ellingworth gelooft in dat concept. “Druk van binnenuit, dat is niet altijd gemakkelijk om te managen, maar het werkt wel.” Kan Froome daar in de toekomst bijkomen? “Ik weet dat Chris nog geen contract heeft voor 2021, maar ik wil niet zeggen dat wij hem op dit moment als optie zien. Al kijken we wel altijd om ons heen…”