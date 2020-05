Team Ineos over mogelijke transfer Froome: “In 2020 blijft hij bij ons” zaterdag 16 mei 2020 om 09:56

Team Ineos is niet van plan Chris Froome te laten vertrekken tijdens het huidige seizoen. Dat heeft een betrouwbare bron binnen de ploeg laten weten, meldt La Gazzetta dello Sport.

“Nee, in 2020 blijft hij bij ons”, reageerde de informatiebron kort op de vraag of Froome dit jaar Team Ineos al kan verlaten. Het is de volgende passage in de nieuwsstroom, die sinds donderdag rond de viervoudige Tourwinnaar in gang is geschoten. Toen meldde Cyclingnews namelijk dat de Brit mogelijk halverwege dit seizoen vertrekt bij zijn huidige ploeg. Hij wil graag het kopmanschap in de Tour de France, maar gezien de interne concurrentie van Egan Bernal en Geraint Thomas, bekijkt hij de mogelijkheden om deze zomer te vertrekken.

Tussentijdse transfer

Froome beschikt bij Team Ineos over een aflopend contract en van een contractverlenging is nog geen sprake. Hij heeft meermaals laten weten graag voor een vijfde eindzege in de Tour de France te gaan, te beginnen met dit jaar. Van het kopmanschap bij Team Ineos is hij dit jaar allesbehalve zeker, met titelverdediger Bernal en ook oud-winnaar Thomas in de ploeg. Froome zou al gesprekken hebben gevoerd met andere teams voor volgend seizoen. Aangezien de Tour vanwege de coronacrisis is opgeschoven naar eind augustus, komt ook de optie van een tussentijdse transfer in beeld.

Naar verluidt hebben twee ploegen Froome een aanbod gedaan voor een zomerse overstap (in augustus) of een transfer na dit seizoen. De Brit is sindsdien al in verband gebracht met Movistar en Israel Start-Up Nation. La Gazzetta dello Sport linkt het dan weer aan Bahrain McLaren, waar Rod Ellingworth, voormalig performance manager bij Team Sky, de scepter zwaait. Met Wout Poels, Mikel Landa en Mark Cavendish komt hij daar nog meer bekenden tegen. Een overgang naar UAE Emirates, dat een sterke focus legt op de jeugd, acht de sportkrant dan weer minder waarschijnlijk.