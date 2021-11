Charlie Quarterman zit nog zonder contract: “Het was vechten tegen de stress”

Het zijn moeilijke tijden voor Charlie Quarterman. De Britse tweedejaars beroepsrenner hoorde tijdens het seizoen dat zijn contract bij Trek-Segafredo niet werd verlengd en nog altijd heeft de 23-jarige renner geen ploeg voor volgend seizoen.

“Een beetje laat, maar het seizoen 2021 zit erop. Ook mijn tijd bij Trek-Segafredo zit erop”, begint Quarterman vandaag een post op social media, waarin hij zijn volgers meeneemt naar afgelopen seizoen. De Britse beloftenkampioen tijdrijden van 2019 trapte zijn seizoen af met Omloop Het Nieuwsblad, maar kwam daar ten val en stond vervolgens twee maanden aan de kant met een hersenschudding. Pas in de Ronde van Romandië zou hij terugkeren in het peloton.

“Daarna begon ik mijn ritme te vinden”, gaat Quarterman verder, die na Romandië in de Ronde van Hongarije en de Baloise Belgium Tour aan de start verscheen. “Midden in het seizoen wist ik echter dat ik aan het eind van het jaar geen contract meer had. Om te vechten tegen de stress en te proberen op niveau te zijn als er kansen kwamen, was slopend. Van juli tot oktober was het in die zin zowel fysiek als mentaal echt afzien, dus ik had echt rust nodig.”

Nieuws over een nieuwe ploeg heeft hij op dit moment nog niet. “In de tussentijd kan ik alleen maar de mensen die me naast de fiets bijstaan bedanken voor hun hulp, zodat ik niet compleet ontplof. Zonder jullie had ik niet zo door kunnen blijven fietsen, dus bedankt.”

